به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر فرهادی کارگردان مطرح سینمای ایران طی یادداشتی از این روزهای جنگ نوشت و از سینماگران درخواست کرد نسبت به تجاوز دشمن سکوت نکنند.

در این یادداشت آمده است:

«از هنرمندان و سینماگران در هر کجای جهان تقاضا دارم در این روزها و ساعات حساس، با هر روش ممکن، صدایی باشند برای توقف تجاوز ویرانگری که بیش از پیش به تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی رسیده است.

زیرساخت‌هایی که متعلق به مردم ایران‌ هستند و مرتبط با نیازهای اولیه‌ زندگی روزمره آن‌ها. نابودی زیرساخت‌ها، تنها تخریب ساختمان‌ها نیست، ضربه به حیات و کرامت انسان‌هاست.

حمله به زیرساخت‌های یک کشور، جنایت جنگی است. فارغ از هر عقیده و نگرش، برای توقف این روند غیر انسانی، غیر قانونی و ویرانگر، یک صدا شویم.»