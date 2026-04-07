ایتالیا: جنگ علیه ایران جایگاه آمریکا در جهان را در معرض خطر قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «گیدو کروستو» وزیر دفاع ایتالیا امروز سه شنبه در سخنانی در ارتباط با تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد: این جنگ همچنین مدیریت (ادعایی) آمریکا در جهان را در معرض خطر قرار داده است.

وزیر دفاع ایتالیا گفت: ترامپ باید مشاوران شجاع‌ تری داشته باشد. یکی از مشکلات این دوره از ریاست جمهوری (آمریکا) این است که هیچ‌کس جرات مخالفت با رئیس آن را ندارد.

این مقام ایتالیا که قرار است تا ساعاتی دیگر در پارلمان این کشور پیرامون تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران سخنرانی کند، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» ادامه داد: رم به آمریکا اجازه استفاده از پایگاه‌ هایش را در شرایط دیگری غیر از مواردی که هفته گذشته پیش آمد، نداده است.

این در حالیست که ایتالیا هفته گذشته با اتخاذ موضعی علیه تجاوز به تهران، اجازه فرود هواپیماهای نظامی آمریکا را در مسیر غرب آسیا و پایگاه هوایی سیگونلا در سیسیل به این کشور نداده بود.