استقبال حماس از تعلیق توافقنامه همکاری ایتالیا با رژیم صهیونیستی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد: اعلام دولت ایتالیا مبنی بر تعلیق توافق‌نامه همکاری نظامی با رژیم جنایتکار صهیونیستی، تصمیمی در مسیر درست و گامی مهم برای بازداشتن این رژیم از ادامه تجاوزگری و اقدامات سرکوبگرانه در منطقه است.

این جنبش افزود که این اقدام همچنین به تشدید انزوای بین‌المللی رژیم اشغالگر به دلیل نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشر، به ‌ویژه تداوم جنایاتش در غزه، کرانه باختری و لبنان، کمک می‌کند.

حماس از تمامی کشورهای جهان خواست گام‌های مشابه بیشتری بردارند و هیچ فرصت یا پوششی برای رژیم جنایتکار فراهم نکنند تا تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای ایجاد کند.

این جنبش همچنین بر ضرورت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی از همه راه‌ها برای توقف جنایاتش در فلسطین، لبنان و سراسر منطقه تاکید کرد.