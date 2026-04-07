‌به گزارش خبرنگار مهر، در پی ضرورت ارتقای آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث احتمالی و انفجارها، کارشناسان ایمنی بر اجرای راهکارهای ساده اما حیاتی جهت جلوگیری از تخریب شیشه‌ها و پرتاب ترکش‌های شیشه‌ای تأکید کردند. بررسی‌های میدانی از مناطق آسیب‌دیده نشان می‌دهد که اقدامات پیشگیرانه ابتدایی، تفاوتی تعیین‌کننده در میزان خسارات ایجاد کرده است.

‌نقش حیاتی چسب‌زدن در مقاومت شیشه‌ها

بر اساس مشاهدات عینی در فاصله ۱۰۰ متری از محل وقوع انفجارها، شیشه‌هایی که با چسب‌های ساده ایمن‌سازی شده بودند، به مراتب مقاومت بیشتری از خود نشان داده‌اند. کارشناسان توصیه می‌کنند در صورتی که امکان اجرای روش‌های پیچیده‌تر وجود ندارد، حداقل اقدام یعنی چسب‌زدن به صورت «ضربدری» یا «چپ و راستی» (شطرنجی) روی تمامی دهنه‌های شیشه‌ای انجام شود. این کار باعث انسجام ساختار شیشه شده و از خرد شدن و پرتاب شدن قطعات آن به داخل محیط که عامل اصلی جراحات انسانی است، جلوگیری می‌کند.

‌نصب پرده‌های ضخیم و مقاوم

علاوه بر استفاده از چسب، نصب پرده‌های ضخیم و مقاوم در پشت پنجره‌ها به عنوان یک لایه محافظتی ثانویه عمل می‌کند. این پرده‌ها در صورت شکستن شیشه، مانع از ورود مستقیم قطعات تیز و برنده به فضای داخلی ساختمان می‌شوند.

‌شواهد میدانی از تاثیر ایمن‌سازی

گزارش‌های مستند از محل حوادث نشان می‌دهد در مجموعه‌هایی که چندین دهنه شیشه در کنار هم قرار داشته‌اند، مواردی که دارای چسب محافظ بوده‌اند کاملاً سالم مانده یا تخریب حداقلی داشته‌اند، در حالی که شیشه‌های فاقد چسب در همان فاصله، به طور کامل تخریب شده‌اند. این موضوع گواه آن است که حتی ساده‌ترین کارهای آموزشی می‌تواند از بروز فجایع بزرگتر جلوگیری کند.

‌در پایان، از شهروندان خواسته شده است که این نکات ساده آموزشی را جدی گرفته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ایمن‌سازی پنجره‌های منازل و محل کار خود اقدام کنند تا در صورت بروز حوادث ناگهانی، امنیت جانی ساکنان حفظ شود.