۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

کشتی قهرمانی آسیا - بیشکک

غلامرضا فرخی در فینال باخت و نقره گرفت

ملی پوش وزن ۸۷ کیلوگرم با شکست در مبارزه نهایی نتوانست به مدال طلا برسد و به نقره بسنده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در بیشکک قرقیزستان، در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی به مصاف آسان ژانیشوف دارنده مدال برنز جهان از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۱۱ بر ۴ مغلوب حریف خود شد و به مدال نقره رسید.

فرخی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر محمد سلطان زودا از تاجیکستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۹ بر صفر محمدکودیر رسول اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر کومار سونیل از هند را از پیش رو برداشت.

