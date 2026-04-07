قطعنامه ضدایرانی بحرین در شورای امنیت تصویب نشد؛ چین و روسیه وتو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه بحرین علیه ایران برگزار شد.

پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی بحرین درباره تنگه هرمز با ۱۱ رای موافق، ۲ رای مخالف (چین و روسیه ) و ۲ رای ممتنع (کلمبیا و پاکستان) به دلیل وتوی پکن و مسکو تصویب نشد.

روسیه و چین، ۲ عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل با رای مخالف و اعمال حق وتو، مانع تصویب این قطعنامه ضدایرانی شدند.

نماینده بحرین پیش از تصویب قطعنامه و در راستای تصویب این قطعنامه ضدایرانی، بدون اشاره به تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ادعا کرد: پیش‌ نویس قطعنامه‌ ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردیم تا امنیت کشتیرانی بین المللی در خلیج فارس را رقم بزنیم.

نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه پیشنهادی بحرین ابتدا قرار بود جمعه پیش برگزار شود؛ سپس با ادعای رایزنی‌های بیشتر به روز شنبه هفته جاری موکول شد. در ادامه، همین نشست نیز به تعویق افتاد و امروز برگزار گردید.

قطعنامه تنگه هرمز نامتوازن بود

واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل گفت: با احترام به حق حاکمیت تمامی کشورها، حمله آمریکا به ایران را محکوم می‌کنیم.

وی افزود: «نادیده گرفتن دلیل اصلی بحران در خاورمیانه یعنی اقدامات خصمانه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، غیرقابل قبول است.»

نماینده روسیه در شورای امنیت گفت: «پیش نویس قطعنامه ارائه شده در خصوص تنگه هرمز دارای بندهای نامتوازنی بود و به همراه چین، پیش نویسی را مطرح می‌کنیم که شامل امنیت دریانوردی باشد.»

اقدامات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل عامل اختلال در تنگه هرمز

«فو تسونگ»، نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل با انتقاد از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، این اقدامات را نقض آشکار اصول منشور ملل متحد و قواعد بین‌المللی توصیف کرد.

وی در جلسه شورای امنیت با موضوع تنگه هرمز تاکید کرد : حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران نقض صریح اصول منشور سازمان ملل و هنجارهای بین‌المللی است.

چین اعلام کرد: با حملات ایران به کشورهای خلیج فارس موافق نیست و از محاصره تنگه هرمز نیز حمایت نمی‌کند.

به گفته نماینده چین، پیش‌نویس قطعنامه مطرح‌شده به ریشه‌های اصلی و اساسی بحران به‌صورت متوازن و عینی نپرداخته است.

وی تأکید کرد: علت اصلی اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز اقدامات نظامی غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است.

چین از آمریکا و اسرائیل خواست فوراً به اقدامات نظامی غیرقانونی خود پایان دهند.