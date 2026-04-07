مدیرکل بهبود محیط‌زیست شهری شهرداری مشهد با اشاره به اینکه بوستان‌های بانوان در روزهای خاصی که مصادف با مناسبت‌های مذهبی و ایام شهادت است، تعطیل خواهند بود، بیان کرد: این روزها شامل شهادت امام جعفر صادق(ع)، رحلت حضرت امام خمینی(ره)، تاسوعا و عاشورای حسینی، اربعین، رحلت حضرت رسول(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع)، شهادت امام رضا(ع)، شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، شهادت امام علی(ع) و شهادت قائد امت اسلامی است. این تعطیلی‌ها با احترام به این ایام و با هدف اجرای تقویم فرهنگی کشور صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷ بوستان بانوان در مشهد فعال هستند، ادامه داد: ساعات دسترسی به این بوستان‌ها در فصول مختلف سال متفاوت خواهد بود. در بهار و تابستان، بوستان‌های بانوان از ساعت ۶:۳۰ لغایت ۲۰:۳۰ پذیرای شهروندان خواهند بود. این ساعات در پاییز و زمستان به ۶:۳۰ لغایت ۱۸:۳۰ تغییر خواهد یافت. این تغییرات با هدف امکان استفاده بانوان از فضای بوستان‌ها برای پیاده‌روی صبحگاهی و همچنین جلوگیری از مشکلات رفت و آمد در ساعات پایانی روز صورت گرفته است.

فیض الهی ضمن اعلام اسامی ۱۷ بوستان بانوان در مشهد مقدس، خاطرنشان کرد: بوستان پردیس جنب میدان شهید فهمیده، بوستان حجاب در بلوار هدایت تقاطع موسوی قوچانی، بوستان بهار در میدان امام حسین (ع)، بوستان بهشت در انتهای بلوار مفتح، بوستان ارم در پنجتن ۴۵ و بوستان وحدت در بلوار وحدت واقع شده است.

مدیرکل بهبود محیط‌زیست شهری شهرداری مشهد بیان کرد: بوستان رجا در بلوار سرخس بعد از پمپ بنزین، بوستان امید در بلوار اروند، بوستان نصرت در بلوار حر، بوستان طرق در حاشیه بزرگراه شهید سلیمانی قبل از پلیس راه، بوستان ریحانه در بلوار فرودگاه، بوستان وکیل‌آباد انتهای بلوار وکیل‌آباد جنب کوهستان‌پارک، بوستان بانوان کوهسنگی در بوستان، بوستان بانوان ملت در بوستان ملت، بوستان مادر و کودک در امامت ۴۹، بوستان صبا در بوستان جنگلی طرق و بوستان شهربانو ادیب در بزرگراه امام علی (ع)، ابتدای ادیب نیشابوری قرار دارند.