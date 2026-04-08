  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۴

آخرین وضعیت ترافیک جاده‌های کشور

جانشین پلیس راه فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در اغلب محورهای منتهی به پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر محور چالوس در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های مرزن‌آباد، میانک، ولی‌آباد و هریجان با ترافیک نیمه‌سنگین اما روان مواجه است.

وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب، محدوده آب‌اسک و همچنین در محور فیروزکوه در محدوده‌های پل سفید و دماوند، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: آزادراه قزوین–رشت در مسیر شمال به جنوب محدوده ورودی رودبار، آزادراه ساوه–تهران در محدوده احمدآباد مستوفی و آزادراه قم–تهران در محدوده شهر آفتاب نیز دارای ترافیک نیمه‌سنگین هستند.

به گفته وی، تردد در محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت، همچنین در مسیر جنوب به شمال محورهای چالوس، فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت روان است.

جانشین پلیس راه فراجا درباره وضعیت جوی نیز تصریح کرد: محور چالوس در ارتفاعات با بارش برف و باران همراه است، در حالی که سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند. همچنین در برخی محورهای استان مازندران بارش برف و باران و در محورهایی از استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، لرستان، کردستان، خوزستان، گلستان و خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی بارش باران گزارش شده است.

وی در پایان با اشاره به محورهای مسدود گفت: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین کمربندی غربی و داخل شهر انجام می‌شود. همچنین محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت و کمربندی یاسوج–اصفهان مسدود هستند و برخی محورهای دارای انسداد فصلی از جمله گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا و وازک–بلده نیز همچنان بسته است.

کد مطلب 6794892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها