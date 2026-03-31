به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یعقوبی درباره وضعیت آمادهباش فضای سبز مشهد برای سیزدهبدر، اظهار کرد: ادارات فضای سبز مناطق سیزدهگانه همراه با پیمانکاران و باغبانها، در روز ۱۳ فروردینماه به طور کامل در حالت آماده باش قرار دارند. برنامهریزیهای خاصی با هدف اینکه زائران و شهروندان بتوانند از بوستانها و محیطهای طبیعی مشهد در روز طبیعت بهرهمند شوند، اندیشیده شده است.
معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری مشهد با اشاره به هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مختلف برای این روز، تشریح کرد: برای استقرار تجهیزات و خودروهای آتشنشانی، ماشینهای تامین آب شرب و غیرشرب، اقلام ضروری و آب معدنی هماهنگیهای لازم انجام شده و همچنین نایلونهای زباله زیستتجزیهپذیر بین مردم توزیع خواهد شد.
وی تاکید کرد: برای آمادهسازی بوستانها در ۱۳ فروردین عملیات پاکسازی بوستانها، سرویسهای بهداشتی، وسایل بازی کودکان، آبنماها و همچنین هرس شاخهها به طور کامل درحال انجام است.
یعقوبی با بیان اینکه ۳۷ بوستان و پارک در مشهد برای روز سیزدهبدر آماده شده است، تشریح کرد: در بوستانهای مختلفی از جمله حجاب و پردیس در منطقه ۲، بهار و فجر در منطقه ۳، بهشت، بسیج و ارم در منطقه ۴، وحدت و امت در منطقه ۵، رجا، نصرت، اردیبهشت و کرامت در منطقه ۶، سلام، طرق، اباصلت، بهشت رضا(ع) و هفتحوض در منطقه ۷، کوهسنگی، جهانشهر و کوهشار در منطقه ۸، وکیلآباد، خورشید، کوهپارک، لویزان، وفا، لاله، زیستپارک و پلکان باباکوهی در منطقه ۹، نیلوفر آبی، شاهد و خانواده در منطقه ۱۰، ملت، رودپارک و برکت در منطقه ۱۱، و نیایش و جلوخان شاهنامه در منطقه ۱۲، تدارکات و پیشبینیهای لازم فراهم شده است.
معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری مشهد با اشاره به اینکه در روز طبیعت ۴۰۰۰ نیروی کارگری خدمات شهری مشغول فعالیت خواهند بود، بیان کرد: بهکارگیری ۵ دستگاه نیسان، ۱۲ دستگاه خاور، ۱۳ تانکر برای تامین و انتقال آب، آمادهباش ۳۵ نیروی کارشناس و ستادی و همچنین فعالیت بیش از ۴۰۰۰ چشمه سرویس بهداشتی از جمله اقدامات پیشبینیشده برای این روز است.
وی اضافه کرد: ۴۳ اکیپ انضباط شهری در ۴۳ پارک سطح شهر جهت جلوگیری از چادرخوابی و اتراق در روز طبیعت مستقر خواهند شد و تمامی ایستگاههای آتشنشانی در این روز در حالت آمادهباش هستند و استقرار ماشینآلات و تجهیزات مرتبط برای حفظ ایمنی شهروندان در نظر گرفته شده است.
نظر شما