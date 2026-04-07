به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری راد شامگاه سه‌شنبه در تجمع شبانه مردم مراغه اظهار کرد: میدان‌داری مردم در دفاع از وطن هر شب باشکوه‌تر می‌شود تا به دشمن نشان دهند که این ملت پشتیبان نظام و رهبری خود هستند.

وی افزود: این حضور و میدان‌داری مردم عامل پیروزی رزمندگان در برابر دشمن آمریکایی - صهیونی خواهد بود.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت: ملت بزرگ ایران اسلامی با الهام از عاشورا و مکتب امام حسین (ع) در برابر دشمنان تا پیروزی نهایی ایستاده‌اند.

امیری‌راد گفت: این ملت در طول تاریخ هیچگاه به کشوری تجاوز نکرده و تسلیم هیچ کشوری نشده است.

وی اضافه کرد: ازاین‌پس ایران به‌عنوان ابرقدرت نوظهور تحت رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام موجودیت می‌کند.

فرماندار مراغه افزود: کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود لازم است در کنار ایران باشند چرا که آمریکایی‌ها توانایی تأمین امنیت سربازان خود را ندارد.