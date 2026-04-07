  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

میدان‌داری مردم عامل پیروزی رزمندگان در برابر دشمن خواهد بود

مراغه- فرماندار مراغه با اشاره به اینکه میدان‌داری مردم در دفاع از وطن هر شب باشکوه‌تر می‌شود افزود: این میدان‌داری عامل پیروزی رزمندگان در برابر دشمن آمریکایی صهیونی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری راد شامگاه سه‌شنبه در تجمع شبانه مردم مراغه اظهار کرد: میدان‌داری مردم در دفاع از وطن هر شب باشکوه‌تر می‌شود تا به دشمن نشان دهند که این ملت پشتیبان نظام و رهبری خود هستند.

وی افزود: این حضور و میدان‌داری مردم عامل پیروزی رزمندگان در برابر دشمن آمریکایی - صهیونی خواهد بود.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت: ملت بزرگ ایران اسلامی با الهام از عاشورا و مکتب امام حسین (ع) در برابر دشمنان تا پیروزی نهایی ایستاده‌اند.

امیری‌راد گفت: این ملت در طول تاریخ هیچگاه به کشوری تجاوز نکرده و تسلیم هیچ کشوری نشده است.

وی اضافه کرد: ازاین‌پس ایران به‌عنوان ابرقدرت نوظهور تحت رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام موجودیت می‌کند.

فرماندار مراغه افزود: کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود لازم است در کنار ایران باشند چرا که آمریکایی‌ها توانایی تأمین امنیت سربازان خود را ندارد.

کد مطلب 6794638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها