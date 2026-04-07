۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۰۸

حملات کوبنده مقاومت عراق به پایگاه‌های آمریکا در بغداد و اربیل

منابع عراقی از حملات کوبنده مقاومت عراق به پایگاه‌های آمریکا در بغداد و اربیل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه ویکتوریا در بغداد بامداد امروز چهارشنبه شاهد حداقل 10 انفجار شدید در پی حمله مقاومت عراق بود.

این پایگاه از ابتدای جنگ تاکنون دهها بار هدف حملات پهپادی و موشکی مقاومت عراق قرار گرفته است؛ به طوریکه ارتش آمریکا تقریبا تمامی نیروهای خود را از پایگاه خارج کرده است.

شبکه خبری المیادین نیز گزارش داد که تاسیسات نظامی آمریکا نزدیک فرودگاه بغداد هدف حمله موشکی قرار گرفته و دود ناشی از این حمله به آسمان برخاسته است.

همزمان گزارش‌های رسانه‌ای از حمله به پایگاه «حریر» آمریکا در اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق حکایت دارد.

برخی منابع نیز از حملات پهپادی به مقرهای گروهک‌های تجزیه‌طلب کُرد در نزدیکی اربیل خبر دادند.

