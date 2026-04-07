۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۷

سید عباس عراقچی:

از تلاشهای پاکستان برای خاتمه جنگ در منطقه تشکر می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود به نمایندگی از شورای عالی امنیت ملی از تلاشهای پاکستان برای خاتمه جنگ در منطقه تشکر کرد.

در این پیام آمده است: از برادر عزیز جناب شهباز شریف نخست وزیر محترم پاکستان و جناب فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده محترم ارتش پاکستان به خاطر تلاش های خستگی ناپذیر ایشان برای خاتمه جنگ در منطقه تشکر و قدردانی می کنم.

در پاسخ به درخواست برادرانه نخست وزیر پاکستان مندرج در توییت ایشان، و با توجه به درخواست امریکا برای مذاکره در پیشنهادات ۱۵ بندی آن کشور، و اعلام رییس جمهور امریکا مبنی بر پذیرش کلیات پیشنهادات ۱۰ بندی ایران به عنوان مبنای مذاکره، بدینوسیله از طرف شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام می کنم:

۱. چنانچه حملات به جمهوری اسلامی ایران متوقف شود، نیروهای مسلح قدرتمند ما نیز حملات دفاعی خود را متوقف می کنند.

۲. به مدت دو هفته تردد امن در تنگه هرمز در هماهنگی با نیروهای مسلح ایران و با نظرداشت محدودیت های فنی موجود مقدور خواهد بود.

    • شیرین صفوی IR ۰۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      باز فریب نخوریم !!!!!!! این همه شهید دادیم این همه خسارت یا خدا خودت ما رو از شر حیله دشمن حفظ کن که دارن زمان‌میخرن
    • IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      بعیده آمریکا دست از سر ایران برداره حالا چه چهارده روز چه سی روز اینا همش فریبه باید ساخت سلاح هسته ای شروع کنیم وگرنه آمریکا سری بعد با بمباران اتمی میاد الانشم معلوم نیست
    • رضا IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      آقای عراقچی باز هم فریب خوردید. واقعا تا چه زمانی؟
      • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
        واقعا فکر کردی عراقچی خودش به تنهایی این تصمیم رو گرفته ؟؟
    • IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      پس حمله به لبنان و عراق و یمن چی؟
    • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      بایدکله زرد هار از پاکستان تشکر کند که از ادامه جنگ و شکست بیشتر منافع آمریکا پیشگیری کرد
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      خاتمه جنگ یا آتش بس موقت ؟؟
    • IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      بعد 2 هفته باز بیاد میانجی گری کنه ما خویشنداری میکنیم خدا شکر یکی آمد جلو
    • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      اوباش کاخ سفید ثروت ملی ایران را نابود می‌کنند | کشورهای خلیج فارس عملا در حملات علیه ایران مشارکت دارند
    • IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      عراقچی و... دیگر حق ندارند با عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین و کویت همکاری کنند.
    • IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      بی‌ثباتی ترامپ از همیشه خطرناک تر شده است
    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      گفتگوی مستقیم با آمریکا باید با اطلاع مردم باشد/ شروط ایران باید در شورای امنیت به تصویب برسد
    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      اولا خیلی اشتباه بزرگی کردید، دوما کشور عمان بهتر بود؟ مگه شما نبودید با پافشاری میگفتید حتما باید عمان باشه؟

