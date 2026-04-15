پیام وزیر امور خارجه پس از استقبال از فرمانده ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان پس از استقبال از فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

بسیار خوشحالم که از فیلد مارشال منیر در ایران استقبال کردم. از میزبانی سخاوتمندانه پاکستان در برگزاری گفت‌وگوها صمیمانه قدردانی کرده و تأکید نمودم که این اقدام، بازتابی از عمق و استحکام روابط دوجانبه ماست. تعهد ما به ارتقای صلح و ثبات در منطقه همچنان راسخ است و این تعهد، میان ما مشترک است.