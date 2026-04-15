  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵

پیام وزیر امور خارجه پس از استقبال از فرمانده ارتش پاکستان

پس از ورود فرمانده ارتش پاکستان عباس عراقچی پیامی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان پس از استقبال از فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
بسیار خوشحالم که از فیلد مارشال منیر در ایران استقبال کردم. از میزبانی سخاوتمندانه پاکستان در برگزاری گفت‌وگوها صمیمانه قدردانی کرده و تأکید نمودم که این اقدام، بازتابی از عمق و استحکام روابط دوجانبه ماست. تعهد ما به ارتقای صلح و ثبات در منطقه همچنان راسخ است و این تعهد، میان ما مشترک است.

کد مطلب 6802170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها