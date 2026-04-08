به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، آوی اشکنازی تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی اذعان کرد: غرش شیر(نام عملیات متجاوزانه رژیم صهیونیستی علیه ایران!) پس از آنکه رؤیاهای نتانیاهو و ترامپ مقابل ایران نقش بر آب شد، به میومیوی گربه‌ها تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: ایران آخرین شلیک را انجام داد و بعد از ۴۱ روز هنوز می تواند حملات را انجام دهد. این جنگ تنها یک برنده دارد؛ ایران. تنگه هرمز به مثابه منبع درآمد تهران تبدیل شده است.

رسانه های صهیونیستی نیز به نقل از مسئولان این رژیم گزارش دادند، خبر آتش بس در لبنان برای تل آویو بسیار بد است. آنچه که شب گذشته رخ داد بزرگترین شکست در تاریخ جعلی این رژیم بعد از شکست ۷ اکتبر به شمار می رود.

پیشتر نیز روزنامه معاریو اذعان کرده بود که تنها پیروز این میدان، ایران است.