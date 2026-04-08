۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

استقبال استرالیا از آتش‌بس میان ایران و آمریکا

نخست وزیر استرالیا، آتش‌بس میان تهران و واشنگتن را «بسیار مثبت» توصیف و ابراز امیدواری کرد که این آتش‌بس پایدار و منجر به کاهش قیمت جهانی سوخت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا گفت که تهدید روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نابودی زیرساخت‌های غیرنظامی «غیرعادی» بود.

وی ادامه داد: فکر نمی‌کنم استفاده از چنین زبانی برای رئیس جمهور آمریکا مناسب باشد، فکر می‌کنم این ادبیات نگرانی‌هایی را که از قبل وجود داشته است، افزایش خواهد داد. ما بسیار واضح گفته‌ایم که هر درگیری باید در چارچوب قوانین بین‌المللی انجام شود و این بدان معناست که غیرنظامیان که در درگیری دخیل نیستند باید از هرگونه حمایت ممکن برخوردار شوند.

