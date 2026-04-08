به گزارش خبرگزاری مهر، «تریتا پارسی» نائب رئیس اندیشکده Quincy در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به پیام آتش‌بس «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا واکنش نشان داد.

او نوشت مهم‌ترین جمله در پیام ترامپ این است که مذاکرات بعدی بر اساس پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای ایران انجام خواهد شد و نه بر اساس پیشنهاد ۱۵ بندی که ترامپ پیش‌تر مطرح کرده بود.

پارسی در ادامه به مهم‌ترین محورهای این پیشنهاد اشاره کرد و نوشت یکی از بندهای اصلی آن پایان دائمی درگیری‌ها و دستیابی به یک توافق صلح پایدار است، نه صرفاً یک آتش‌بس موقت.

به گفته او، این پیشنهاد همچنین شامل ارائه تضمین‌های امنیتی برای جلوگیری از حمله دوباره به ایران و لغو کامل همه تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.

این تحلیلگر افزود بر اساس این طرح، ایران تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها بازگشایی خواهد کرد، اما برای هر کشتی عوارضی معادل ۲ میلیون دلار دریافت می‌شود که میان ایران و عمان تقسیم خواهد شد.

پارسی همچنین نوشت از دیگر محورهای این پیشنهاد پایان حملات رژیم صهیونسیتی به لبنان و دیگر حملات در منطقه و استفاده از درآمدهای حاصل از تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز برای بازسازی زیرساخت‌ها به جای پرداخت غرامت مستقیم است.