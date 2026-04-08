۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

تریتا پارسی: پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای ایران مبنای مذاکرات بعد از آتش بس است

نایب‌رئیس اندیشکده کوئینسی گفت مهم‌ترین نکته این است که مذاکرات بعد از آتش بس میان تهران و واشنگتن بر اساس پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای ایران دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «تریتا پارسی» نائب رئیس اندیشکده Quincy در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به پیام آتش‌بس «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا واکنش نشان داد.

او نوشت مهم‌ترین جمله در پیام ترامپ این است که مذاکرات بعدی بر اساس پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای ایران انجام خواهد شد و نه بر اساس پیشنهاد ۱۵ بندی که ترامپ پیش‌تر مطرح کرده بود.

پارسی در ادامه به مهم‌ترین محورهای این پیشنهاد اشاره کرد و نوشت یکی از بندهای اصلی آن پایان دائمی درگیری‌ها و دستیابی به یک توافق صلح پایدار است، نه صرفاً یک آتش‌بس موقت.

به گفته او، این پیشنهاد همچنین شامل ارائه تضمین‌های امنیتی برای جلوگیری از حمله دوباره به ایران و لغو کامل همه تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.

این تحلیلگر افزود بر اساس این طرح، ایران تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها بازگشایی خواهد کرد، اما برای هر کشتی عوارضی معادل ۲ میلیون دلار دریافت می‌شود که میان ایران و عمان تقسیم خواهد شد.

پارسی همچنین نوشت از دیگر محورهای این پیشنهاد پایان حملات رژیم صهیونسیتی به لبنان و دیگر حملات در منطقه و استفاده از درآمدهای حاصل از تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز برای بازسازی زیرساخت‌ها به جای پرداخت غرامت مستقیم است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • ناشناس IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      جنگ اتش بس مذاکره چرخه تکراری بازهم تن به مذاکره دادید تا وسط مذاکره جنگ شروع بشه چند بار باید از یک سوراخ گزیده بشید
    • هیچکس IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      تعجب میکنم سه مرتبه اسراییل و امریکا به ایران حمله کردن هرسه مرتبه شکست سختی خوردن باز دوباره حمله میکنن خدایا توبه

