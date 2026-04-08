به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی با اشاره به اعلام آتش بس در جنگ ایران تاکید کردند که ایرانیها هر کاری که میخواستند با دولت ترامپ انجام دادند. این رسانه ها اعلام آتش بس دو هفته ای را نه تنها یک دستاورد تاکتیکی بلکه یک پیروزی بزرگ قلمداد و تاکید کردند که آتش بس دو هفتهای میتواند زمینهساز مذاکراتی شود که فرصت را برای انجام توافق به صورت نهایی مهیا میکند.
در همین رابطه خبرنگار نظامی شبکه «آی ۲۴» رژیم صهیونیستی ضمن تمسخر اقدام آمریکا برای پذیرش آتش بس از این کشور خواست که پس از این زمان آتش بسهای آینده را با دقت تعیین کند.
«شای زفی» کارشناس آکادمی مطالعات استراتژیک رژیم صهیونیستی نیز تصریح کرد که اجبار این رژیم به شامل شدن لبنان در آتش بس دستاورد مهمی برای ایران به شمار میرود.
شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز با انتقاد از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشت که او در کدام دنیا زندگی میکند که توافق تسلیم را یک دستاورد برای خود تلقی میکند؟
وی افزود که موضوع نگران کنندهتر این است که اسرائیل این جنون و دیوانگی را رد نکرده است.
رسانههای رژیم صهیونیستی ترامپ را فردی ضعیف معرفی و ابراز عقیده کردند وی با این اقدام به یک «جوک بین المللی» تبدیل شده است که نمیتواند در برابر فشارها مقاومت کند.
بنابر گزارش این رسانهها، اعلام آتش بس همزمان با ادامه حملات موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی باعث شد که اسرائیلی ها به تمسخر گرفته شوند.
