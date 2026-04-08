۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۲

مشاور اوباما: وضعیت آمریکا پس از جنگ با ایران فاجعه‌بار است

معاون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در واکنش به پذیرش شروط ایران توسط رئیس جمهوری آمریکا گفت که در بهترین حالت، این یک وضعیت فاجعه‌بار برای واشنگتن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بن رودز» معاون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا گفت با عقب‌نشینی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و اعلام آتش‌بس با ایران، جایگاه جهانی آمریکا از بین رفت.

رودز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت: «در بهترین حالت، ترامپ برای بازگشایی تنگه‌ای که قبل از جنگ بی‌معنی که او آغاز کرد، باز بود، به توافق رسید و سپاه پاسداران کنترل خود بر تنگه را نشان داد و احتمالاً علاوه بر لغو تحریم‌ها، هزینه‌هایی را نیز دریافت خواهد کرد».

وی با بیان اینکه هزاران بی‌گناه - از جمله صدها کودک - بدون هیچ دلیلی در لبنان و ایران جان خود را از دست دادند توضیح داد: «نیروهای آمریکایی کشته و زخمی شدند. سفارتخانه‌ها و پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه به شدت آسیب دیدند».

این مقام سابق آمریکایی اذعان کرد: «جایگاه آمریکادر جهان از بین رفت. مهمات آمریکا به شدت کاهش یافت. صدها میلیارد دلار هزینه شد. قیمت‌ها در همه جا بالا رفت. پیامدهای اقتصادی جهانی بیشتری در راه است. جایگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تقویت شد».

رودز همچنین افزود: «حتی در بهترین شرایط، این یک وضعیت فاجعه‌بار است. یک دوره عمیقاً شرم‌آور در تاریخ آمریکا، مهم نیست که در آینده چه اتفاقی بیافتد».

