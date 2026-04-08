به گزارش خبرگزاری مهر، آصف محمد حسین پور گفت: طرح گسترده واکسیناسیون علیه بیماری‌های لمپی‌اسکین و آبله دامی با هدف کنترل و کاهش خطر بروز و گسترش این بیماری‌ها در جمعیت دامی شهرستان دنا همچنان با جدیت در حال اجراست.

وی اظهار کرد: گروه های واکسیناسیون دامپزشکی در واحدهای اپیدمیولوژیک روستایی، عشایری و صنعتی مستقر شده و واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین را به‌صورت هدفمند و منطقه‌بندی‌شده ادامه می‌دهند.

رئیس اداره دامپزشکی دنا با بیان اینکه این عملیات با اولویت مناطق در معرض خطر و کانون‌های پیشین بیماری انجام می‌شود، تاکید کرد: پوشش حداکثری واکسیناسیون نقش مهمی در پیشگیری از خسارات اقتصادی، حفظ بهداشت دام و تأمین امنیت غذایی دارد.

وی از دامداران روستایی و عشایری شهرستان خواست، ضمن همکاری نزدیک با گروه‌های واکسیناسیون، کار ایمن سازی دام‌های خود را به‌موقع انجام و هرگونه نشانه بیماری را سریعاً به شبکه‌های دامپزشکی گزارش کنند.

محمد حسین پور تأکید کرد : کار عملیات واکسیناسیون آبله و لمپی اسکین در شهرستان دنا تا پوشش کامل جمعیت هدف ادامه دارد.