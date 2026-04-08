۱۴۳ تولد نوروزی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان ثبت شد

حامد پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تعطیلات نوروز امسال در مجموع ۱۴۳ زایمان شامل زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد.
وی با اشاره به افزایش مراجعات مادران باردار به این مرکز درمانی افزود: آمار زایمانها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۹ درصدی داشته که این موضوع نشاندهنده اعتماد مادران باردار به کیفیت خدمات درمانی ارائه شده در این بیمارستان است.
رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان با قدردانی از تلاش کادر درمان در ایام تعطیلات نوروز بیان کرد: تیمهای تخصصی زنان و زایمان، مامایی، بیهوشی، اطفال و نوزادان در طول این ایام در آمادهباش کامل بودند و خدمات درمانی بدون وقفه و مطابق با استانداردهای ایمنی و مراقبتی ارائه شد.
وی ادامه داد: پرسنل بخشهای اتاق عمل، زایمان، بستری زنان و بخشهای تخصصی نوزادان با تلاش شبانهروزی توانستند خدمات مطلوبی را به مادران و نوزادان ارائه دهند.
پهلوانی با تاکید بر اهمیت مراقبت از مادران و نوزادان در حساسترین لحظات زندگی گفت: ارائه خدمات ایمن و باکیفیت در حوزه سلامت مادر و کودک یکی از مهمترین رسالتهای کادر درمان است که در ایام نوروز نیز با تعهد و مسئولیتپذیری دنبال شد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات مادر و کودک و ارتقای سطح مراقبتهای مامایی از اولویتهای اصلی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال ۱۴۰۵ خواهد بود و هر تولد موفق گامی در مسیر تحقق سیاستهای جوانی جمعیت و تقویت بنیان خانواده محسوب میشود.
