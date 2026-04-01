به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی امروز ۱۲ فروردین در حاشیه رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر» در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت فرهنگی کشور در شرایط جنگی گفت: در چنین شرایطی، طبیعی است که اصحاب فرهنگ و هنر باید در کنار مردم باشند؛ هم صدای ملت باشند و هم انتقال‌دهنده این صدا، چه در سطح مرکز و چه در استان‌ها. خوشبختانه این جریان در قالب‌های مختلف هنری در حال شکل‌گیری و تداوم است.

وی افزود: البته برخی حوزه‌های فرهنگی و هنری ماهیتی زمان‌بر دارند و طبیعتاً تا رسیدن به مرحله عرضه، نیازمند فرصت بیشتری هستند، اما با این وجود در همین ایام شاهد تولیدات قابل توجهی بوده‌ایم. به‌طور مثال در حوزه موسیقی، ده‌ها اثر تولید شده که برخی کوتاه‌تر و برخی مفصل‌تر هستند و به‌زودی عرضه خواهند شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر نقش موسیقی در تقویت روحیه ملی بیان کرد: موسیقی به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در ایجاد هیجان و حماسه ملی، جایگاه ویژه‌ای دارد و در همین یک ماه اخیر، آثار خوبی تولید شده که اثرگذاری آن در فضای عمومی قابل احساس است و این مسیر همچنان ادامه دارد.

صالحی در ادامه به حوزه هنرهای نمایشی اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز تولیدات متنوعی در سطح ملی و استانی شکل گرفته است. بخشی از این آثار در قالب اجراهای خیابانی و برخی دیگر به‌مرور در قالب اجراهای رسمی روی صحنه خواهند رفت و در تهران و سایر استان‌ها ارائه می‌شوند.

وی درباره هنرهای تجسمی نیز اظهار کرد: در این حوزه اتفاقات قابل توجهی در جریان است؛ به‌ویژه در عرصه عکاسی که چه از سوی عکاسان خبری و چه هنرمندان این حوزه، آثار ارزشمندی در تهران و شهرستان‌ها ثبت شده است. از آنجا که میدان رخدادها در جغرافیای ایران شکل گرفته، این موضوع فرصت مهمی برای ثبت تصاویر ماندگار فراهم کرده و به نظر می‌رسد مجموعه این آثار به بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران تبدیل شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در سایر شاخه‌های هنرهای تجسمی مانند گرافیک و کاریکاتور نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در حال انجام است. همچنین در حوزه سینما، به‌ویژه فیلم کوتاه، تولیدات قابل توجهی شکل گرفته و پویش‌هایی مانند «وطن به روایت من» در حال اجراست. علاوه بر این، در حوزه مستند و فیلم‌های نیمه‌بلند و بلند نیز پروژه‌های مختلفی در دست تولید است.

صالحی با اشاره به فعالیت‌های هنرمندان در حوزه نگارش فیلمنامه گفت: حتی در شرایطی که کشور با تهدیدات و حملات مواجه است، هنرمندان در حال نگارش فیلمنامه‌های آثار بلند داستانی هستند که نشان‌دهنده پویایی این حوزه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه ادبیات پرداخت و افزود: در این حوزه نیز، به‌ویژه در شعر، آثار قابل توجهی در سوگ شهدا و همچنین در واکنش به حوادث اخیر تولید و منتشر شده است که بخشی از آنها مبنای تولید آثار موسیقایی نیز قرار گرفته‌اند. در داستان کوتاه نیز وضعیت مشابهی وجود دارد، هرچند تولید رمان به زمان بیشتری نیاز دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر نقش این شرایط در بروز خلاقیت‌های هنری تصریح کرد: این یک ماه، به‌رغم همه سختی‌ها، به بستری برای شکوفایی خلاقیت‌های هنری تبدیل شده است. هنرمندان قدر مردم را می‌دانند و این همبستگی ملی می‌تواند به سربلندی ایران کمک کند.

وی در ادامه درباره چالش‌های حوزه موسیقی گفت: طبیعی است که تولید موسیقی نسبت به برخی حوزه‌ها مانند شعر یا هنرهای تجسمی، زمان‌برتر و پرهزینه‌تر است و بخشی از فعالان این حوزه با مشکلات مالی مواجه هستند. در این زمینه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه سایر نهادهای مرتبط، اقداماتی را برای حمایت و سرمایه‌گذاری در این حوزه آغاز کرده که نتایج آن در آینده نمایان خواهد شد.

صالحی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وضعیت معیشتی هنرمندان نیز توضیح داد: متأسفانه در سه ماه اخیر، به‌ویژه از دی‌ماه به این سو، شرایط معیشتی هنرمندان تحت تأثیر مسائل اجتماعی با مشکلاتی مواجه شده است و بسیاری از فعالان فرهنگی و هنری با مضایق جدی روبه‌رو شده‌اند.

وی ادامه داد: اگرچه تلاش‌هایی برای جبران بخشی از خسارات صورت گرفته و اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و نشر نیز در قالب بسته‌های حمایتی و تسهیلاتی در نظر گرفته شده‌اند، اما این حمایت‌ها به‌طور کامل محقق نشده است. با این حال، در حال رایزنی و پیگیری هستیم تا بتوانیم بخشی از خسارات وارد شده به هنرمندان، از جمله کسانی که در این مدت امکان فعالیت نداشته‌اند یا مجموعه‌هایی مانند کتابفروشی‌ها و گالری‌ها را که آسیب دیده‌اند، جبران کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط، امکان حمایت گسترده‌تر از فعالان حوزه فرهنگ و هنر فراهم شود.