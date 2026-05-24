به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فعالان بازار رمزارز، قیمت تتر در معاملات اخیر روند نزولی به خود گرفته است. این رمزارز پس از ثبت سقف قیمتی ۱۷۸ هزار تومان، تحت تأثیر تغییر در الگوی تقاضا تا ۱۶۵ هزار تومان کاهش یافت و در حال حاضر در محدوده ۱۶۷ هزار تومان دادوستد می‌شود.

تحلیلگران بازار، این نوسان را ناشی از انتشار اخبار غیررسمی در خصوص تحولات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا و گزارش‌های منطقه‌ای می‌دانند. به عقیده کارشناسان، رشد قیمت‌های پیشین واکنشی هیجانی به ریسک‌های احتمالی بود که اکنون با تعدیل انتظارات معامله‌گران و کاهش فشار تقاضا، شاهد اصلاح قیمت‌ها هستیم.

در شرایط فعلی، بازار در وضعیتی کاهشی قرار دارد و بازگشت به کانال ۱۶۷ هزار تومان نشان‌دهنده تغییر نگاه معامله‌گران به شرایط سیاسی است. در همین حال، بخشی از فعالان بازار سیاست «انتظار» را تا شفاف‌تر شدن خروجی تحرکات دیپلماتیک در پیش گرفته‌اند. تداوم روند فعلی به پایداری پالس‌های سیاسی و متغیرهای کلان اقتصادی بستگی دارد و قیمت‌های کنونی به عنوان مقطعی برای تعیین جهت‌گیری‌های بعدی بازار عمل می‌کنند.