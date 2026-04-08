ارائه خدمات نظام وظیفه دردفاتر پلیس +۱۰ در اصفهان بدون وقفه ادامه دارد

سرهنگ اکبر معادلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تداوم ارائه خدمات به مشمولان و خانوادههای آنان در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: تمامی امور مرتبط با نظام وظیفه عمومی از طریق دفاتر پلیس +۱۰ در حال انجام است و هیچگونه وقفهای در ارائه این خدمات وجود ندارد.
وی افزود: به منظور تسهیل در روند ارائه خدمات و جلوگیری از ازدحام در مراکز نظام وظیفه، تمهیدات لازم پیشبینی شده و نمایندگان خبره معاونت وظیفه عمومی فراجا در دفاتر پلیس +۱۰ مستقر شدهاند.
معاون وظیفه عمومی استان اصفهان ادامه داد: استقرار این کارشناسان موجب شده روند رسیدگی به درخواستها و امور مربوط به مشمولان با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به خدمات ارائهشده در این دفاتر گفت: ثبت درخواستهای مرتبط با انواع معافیتها، تمدید مهلتها، رسیدگی به وضعیت مشمولان و سایر امور اداری نظام وظیفه از جمله خدماتی است که در دفاتر پلیس +۱۰ ارائه میشود.
سرهنگ معادلی تأکید کرد: حضور کارشناسان مجرب در این دفاتر این امکان را فراهم کرده تا مراجعان پاسخ پرسشها و نیازهای خود را به صورت دقیق و تخصصی دریافت کنند.
وی در پایان از مشمولان خواست برای انجام امور مربوط به نظام وظیفه صرفاً به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و از مراجعه حضوری به سایر بخشها خودداری کنند تا روند ارائه خدمات با نظم و آرامش بیشتری انجام شود.
