  1. استانها
  2. اصفهان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

ارائه خدمات نظام وظیفه دردفاتر پلیس +۱۰ در اصفهان بدون وقفه ادامه دارد

ارائه خدمات نظام وظیفه دردفاتر پلیس +۱۰ در اصفهان بدون وقفه ادامه دارد

اصفهان - معاون وظیفه عمومی استان اصفهان گفت: در شرایط فعلی کشور تمامی خدمات مرتبط با نظام وظیفه عمومی از طریق دفاتر پلیس +۱۰ ارائه می‌شود و روند خدمت‌رسانی به مشمولان بدون وقفه ادامه دارد.

سرهنگ اکبر معادلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تداوم ارائه خدمات به مشمولان و خانواده‌های آنان در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: تمامی امور مرتبط با نظام وظیفه عمومی از طریق دفاتر پلیس +۱۰ در حال انجام است و هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه این خدمات وجود ندارد.

وی افزود: به منظور تسهیل در روند ارائه خدمات و جلوگیری از ازدحام در مراکز نظام وظیفه، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و نمایندگان خبره معاونت وظیفه عمومی فراجا در دفاتر پلیس +۱۰ مستقر شده‌اند.

معاون وظیفه عمومی استان اصفهان ادامه داد: استقرار این کارشناسان موجب شده روند رسیدگی به درخواست‌ها و امور مربوط به مشمولان با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این دفاتر گفت: ثبت درخواست‌های مرتبط با انواع معافیت‌ها، تمدید مهلت‌ها، رسیدگی به وضعیت مشمولان و سایر امور اداری نظام وظیفه از جمله خدماتی است که در دفاتر پلیس +۱۰ ارائه می‌شود.

سرهنگ معادلی تأکید کرد: حضور کارشناسان مجرب در این دفاتر این امکان را فراهم کرده تا مراجعان پاسخ پرسش‌ها و نیازهای خود را به صورت دقیق و تخصصی دریافت کنند.

وی در پایان از مشمولان خواست برای انجام امور مربوط به نظام وظیفه صرفاً به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و از مراجعه حضوری به سایر بخش‌ها خودداری کنند تا روند ارائه خدمات با نظم و آرامش بیشتری انجام شود.

کد مطلب 6795039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها