  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

اعلام زمان ثبت‌نام کنکور سراسری ۱۴۰۵ از اوایل اردیبهشت

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام زمان ثبت‌نام آزمون سراسری ۱۴۰۵ در اوایل اردیبهشت‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام زمان ثبت‌نام آزمون سراسری ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: زمان ثبت‌نام آزمون سراسری ۱۴۰۵ در اوایل اردیبهشت‌ماه اعلام می‌شود و دفترچه راهنمای ثبت‌نام، شرایط و ضوابط آزمون سراسری ۱۴۰۵ هم‌زمان با آغاز فرآیند ثبت‌نام منتشر خواهد شد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری آزمون‌های سال ۱۴۰۵، افزود: زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵، با عادی شدن شرایط کشور و پس از برگزاری آزمون‌های نهایی و هماهنگ کشوری برای پایه‌های یازدهم و دوازدهم توسط وزارت آموزش و پرورش، اعلام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در نمره کل نهایی آزمون سراسری لازم است امتحانات سراسری پایه های یازدهم و دوازدهم توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار شود و نتایج آن در اختیار سازمان سنجش قرار بگیرد.

محمدی اظهار کرد: پس از برگزاری آزمون های نهایی پایه های یازدهم و دوازدهم درباره چگونگی برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ برنامه ریزی و اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.

وی افزود: آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ قرار بود ۱۷ اردیبهشت ماه برگزار شود که با توجه به شرایط موجود عملا امکان برگزاری آن وجود ندارد و این آزمون هم همزمان با کنکور سراسری در زمان اعلامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6795052
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها