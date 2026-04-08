به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام زمان ثبتنام آزمون سراسری ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: زمان ثبتنام آزمون سراسری ۱۴۰۵ در اوایل اردیبهشتماه اعلام میشود و دفترچه راهنمای ثبتنام، شرایط و ضوابط آزمون سراسری ۱۴۰۵ همزمان با آغاز فرآیند ثبتنام منتشر خواهد شد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به هماهنگیهای انجامشده برای برگزاری آزمونهای سال ۱۴۰۵، افزود: زمان برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵، با عادی شدن شرایط کشور و پس از برگزاری آزمونهای نهایی و هماهنگ کشوری برای پایههای یازدهم و دوازدهم توسط وزارت آموزش و پرورش، اعلام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در نمره کل نهایی آزمون سراسری لازم است امتحانات سراسری پایه های یازدهم و دوازدهم توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار شود و نتایج آن در اختیار سازمان سنجش قرار بگیرد.
محمدی اظهار کرد: پس از برگزاری آزمون های نهایی پایه های یازدهم و دوازدهم درباره چگونگی برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ برنامه ریزی و اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.
وی افزود: آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی سال ۱۴۰۵ قرار بود ۱۷ اردیبهشت ماه برگزار شود که با توجه به شرایط موجود عملا امکان برگزاری آن وجود ندارد و این آزمون هم همزمان با کنکور سراسری در زمان اعلامی برگزار خواهد شد.
نظر شما