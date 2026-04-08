به گزارش خبرنگار مهر، آئین معنوی سوگواری اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (رض) و دیگر شهدای جنگ رمضان امروز چهارشنبه نوزدهم فروردین ماه در شهرستان شاهرود برگزار خواهد شد.

مراسم تجمع اقتدار و صلابت در میدان امام خمینی(ره) با حضور هیئات عزاداری بانوان همزمان با ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد. گفتنی است پیش از این مراسم بانوان سوگوار شاهرودی از کانون بسیج به سمت میدان امام (ره) برنامه پیمایش را خواهند داشت.

دسته عزاداری اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی همچنین ساعت ۲۰:۳۰ امشب از مسجد غربای شاهرود به راه خواهد افتاد و مردم دیار هزار و ۷۰۰ شهید انقلاب و دفاع مقدس در این سوگواری حضور پرشور خواهند داشت.

آئین تبیینی ارزش های انقلاب اسلامی و رهبری رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز امشب همزمان با نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام باباحسینی و مداحی مهدی مختاری در مسجد غربای شاهرود برگزار خواهد شد.

گفتنی است مردم شاهرود امروز صبح نیز در رژه خودرویی اقتدار و صلابت، از تلاش‌های دستگاه دیپلماسی و همچنین نیروهای مسلح در پیش برد اهداف انقلاب اسلامی در جنگ رمضان قدردانی کردند.