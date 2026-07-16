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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۵

اجتماعات شبانه مردم شاهرود حامل پیام اتحاد و اقتدار نظام به دشمنان

اجتماعات شبانه مردم شاهرود حامل پیام اتحاد و اقتدار نظام به دشمنان

شاهرود- رئیس شورای شهر شاهرود، اجتماعات شبانه را تجلی ایمان، اندیشه انقلابی و همبستگی مردم دانست و گفت: همراهی نهادها با فرمان رهبری، پیام اتحاد و اقتدار نظام را به دشمنان مخابره می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا یونسیان در نشستی با مدیران شهرستان شاهرود در سالن جلسات شورای اسلامی این شهر همزمان با صبح پنجشنبه، اجتماعات شبانه اقتدار و صلابت را نشان دهنده ایمان و اندیشه انقلابی و نمایش همبستگی مردم این شهر دانست

وی با قدردانی از حضور انقلابی مردم مومن شاهرود در تجمعات شبانه گفت: بی شک حضور بی نظیر شهروندان در اجتماعات شبانه نشأت از ایمان قوی و اندیشه انقلابی و ولایتمداری آنان است.

رئیس شورای شهر شاهرود خدمت رسانی، همکاری و مشارکت در ایجاد زیرساخت های میدان را از جمله وظایف و افتخارات شورای شهر دانست.

یونسیان بیان کرد: شورا یاسلامی از همان روزهای آغازین اجتماعات شبانه اقتدار و صلابت، با شهرداری، سپاه، نیروهای نظامی و انتظامی، هلال احمر، اورژانس، سازمان تبلیغات و سایر نهادها در ایجاد زیرساخت های میدان همگام بود و در اختصاص منابع از هیچ گونه تلاشی دریغ نکرده است.

وی تاکید کرد: این همراهی و همکاری همچنان ادامه دارد و همگی با فرمان رهبر معظم انقلاب تا آخرین لحظه جان پای کار نظام خواهیم بود تا دشمنان این مرز و بوم بدانند اتحاد، وحدت و انسجام مردم و مسؤلان ناگسستنی است.

فرماندار شاهرود نیز در این نشست در سخنانی کوتاه بر ضرورت پرهیز از هرگونه اختلاف‌افکنی و سیاسی کردن این مراسم تأکید کرد و گفت: میدان باید محل وحدت، همدلی، مقاومت و انسجام ملی باشد و هیچ فرد یا جریانی نباید از این ظرفیت برای منافع جناحی و سیاسی استفاده کنند.

محمد حسن آصفری ادامه داد: حضور آگاهانه مردم در صحنه، در کنار توان دفاعی و نظامی کشور، از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم شب‌های اقتدار را فراهم کنند.

کد مطلب 6889573

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