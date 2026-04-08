جامعه مدرسین، آزار شیعیان در کشورهای حاشیه خلیج فارس را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای نسبت به اذیت و آزار شیعیان بی‌گناه توسط برخی از حکام کشورهای حاشیه خلیج فارس واکنش نشان داد و این اقدامات را به شدت محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم



«اَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِینَ الْمُسْتَضْعَفِینَ اَلسَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا مُذِلَّ الْکَافِرِینَ الْمُتَکَبِّرِینَ الظَّالِمِینَ»



با کمال تأسف و تأثر، اخباری مبنی بر اذیت و آزار علمای دین و هتک حرمت مراجع توسط حکام برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و متهم کردن آنان به اتهامات واهی همچون خیانت دریافت کرده‌ایم.



متأسفانه حکام این کشورها نه تنها پایگاه‌های آمریکایی را در آغوش خود گرفته‌اند، بلکه ناجوانمردانه حملات موشکی وخمپاره‌ای به شهرهای مرزی ایران انجام می‌دهند.



اذیت و آزار شیعیان بی‌گناه، مسلمانان با غیرت و شخصیت‌های علمی درخشان در کویت و بحرین و اهانت به شیعیان و شعائر دینی و آئین‌ها و مقدسات مذهبی و دینی آنان و زندانی کردن هزاران زن و مرد بی‌گناه و شکنجه آنان توسط این دولت‌ها، مسئله‌ای نیست که بتوان به آسانی از کنار آن عبور کرد.



مع الاسف طبق اخبار رسیده، تعداد زندانیان زن به بیش از دویست و چهل بانوی محترمه و تعداد زندانیان مرد به چهار هزار مؤمن محترم و بی‌گناه رسیده است.



آیا مسلمانانی که در عزای به شهادت رسیدن مرجع و مقتدای دینی خود لباس عزا به تن می‌کنند یا آیه «انا لله و انا الیه راجعون» را بر سر در منازل نصب می‌کنند، باید شکنجه و زندانی و اذیت شوند؟!



خدمت ذلت بار به استکبار و اعتماد به شیطان بزرگ؛ آمریکا و همراهی با صهیونیست‌های خبیث، آیا به مصلحت این حکام و کشورهای حاشیه خلیج فارس است؟!

جامعه اسلامی و امت بزرگ اسلام بدون واکنش از مقابل این جنایت‌ها عبور نمی‌کند و در مقابل ریختن خون مظلومین و اهانت به علمای اسلام بی‌تفاوت نخواهد بود.



تصویر پیکر شکنجه شده جوان مظلوم و مؤمن، مداح اهل البیت (علیهم السلام)، شهید سید محمد موسوی (رحمة الله علیه) در بحرین از یادها نخواهد رفت و این خون‌ها دودمان ظالمان را به باد خواهد داد.



همچنین تعدی واضح به بیت محترم عالم بزرگوار آیت الله شیخ حسین معتوق (حفظه الله) و دستگیری فرزندان و دختران محترم ایشان و شکنجه فرزند دیگر ایشان در زندان توسط دولت کویت به اتهامات کاملا واهی، مسئله‌ای بسیار تأسف آور است و به شدت محکوم می‌گردد.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن همدردی عمیق با همه آسیب دیدگان و داغ دیدگان این حوادث، انزجار شدید خود را نسبت به تعدی به نوامیس مؤمنین و هتک حرمت علماء و اذیت و آزار مسلمانان و زندانی و شکنجه کردن آنان اعلام می‌دارد.



و لاحول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم