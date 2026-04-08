به گزارش خبرنگار مهر، با توقف رقابتهای لیگ برتر از نهم اسفند، وضعیت ادامه مسابقات همچنان نامشخص است و در این میان، سازمان لیگ پیشنهاد برگزاری متمرکز دیدارهای باقیمانده جام حذفی را مطرح کرده است.
در این بین، استقلالیها با توجه به در اختیار داشتن چند بازیکن ملیپوش، تأکید دارند که در مراحل حساس این رقابتها از حضور نفرات اصلی خود بهرهمند باشند. غیبت این بازیکنان میتواند شرایط فنی این تیم را تحت تأثیر قرار دهد.
بر همین اساس، مسئولان این باشگاه معتقدند برای برگزاری عادلانه مسابقات، باید شرایطی فراهم شود که همه تیمها با ترکیب کامل به میدان بروند.
استقلال در حال حاضر ۴ بازیکن ملی پوش داخلی دارد و رستم آشورماتوف در کنار داکنز نازون دو مهاجم دیگر ملی پوش استقلال هستند که خود را برای جام جهانی آماده می کنند و احتمال جدایی آنها نیز به صورت قرضی وجود دارد.
زمان برگزاری مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی همچنان مشخص نشده است.
