به گزارش خبرگزاری مهر، داکنز نازون که به دلیل تعطیلی اجباری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران مدتی را در کشور آمریکا سپری و به فعالیت های تبلیغاتی پرداخته بود، برای حفظ آمادگی بدنی خود راهی یک تیم لیگ دویی در فرانسه شد.

رسانه «haititempo» هائیتی در این رابطه نوشت: داکنز نازون مهاجم ۳۲ ساله تیم ملی هائیتی و بازیکن پیشین باشگاه استقلال، از فوریه ۲۰۲۶ بدون تیم باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، نازون پس از آنکه به دلیل درگیری‌های نظامی و حملات هوایی در ایران ناچار به ترک این کشور شد، اکنون در شرایطی قرار دارد که باشگاهی ندارد. در این گزارش ادعا شده است که او در جریان بمباران‌های انجام‌شده در خاک ایران توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته و به همین دلیل مجبور به ترک این کشور از مسیر زمینی شده است.

در ادامه آمده است که این مهاجم هائیتی از آن زمان تاکنون بدون تیم بوده و به همین دلیل امکان انجام مسابقات رسمی و حفظ آمادگی کامل بدنی را از دست داده است؛ موضوعی که می‌تواند در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ برای او چالش‌برانگیز باشد.

با توجه به نزدیک شدن به آغاز جام جهانی، بسیاری از بازیکنان در تلاش هستند تا در بهترین شرایط بدنی و ذهنی خود قرار بگیرند. در همین راستا، نازون نیز برای حفظ آمادگی، تمرینات خود را با تیم گنگام فرانسه (لیگ دسته دوم) آغاز کرده است؛ موضوعی که بنا بر گزارش «فوت مرکاتو» مطرح شده است.

در گزارش مذکور همچنین آمده است که با وجود انتشار شایعات متعدد درباره احتمال پیوستن این بازیکن به تیم‌های مختلف، هنوز وضعیت آینده باشگاهی او مشخص نیست و هر روز احتمال عقد قرارداد جدید برای او کمتر می‌شود.

با این حال، نازون همچنان تلاش می‌کند شرایط بدنی خود را حفظ کند تا در صورت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، با آمادگی مناسب در این رقابت‌ها حاضر شود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا تمرین با گنگام برای رسیدن به آمادگی ایده‌آل کافی خواهد بود یا خیر؛ موضوعی که باید در آینده مشخص شود.