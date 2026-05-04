۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

اقدام بازیکن ملی پوش استقلال برای حضور در جام جهانی

مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال که در خارج از ایران حضور دارد خود را برای حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی که به دلیل جنگ تحمیلی سوم علیه ایران ناچار به ترک کشورمان شد، این روزها تمرینات خود را در کنار سایر ملی‌پوشان ازبکستانی شاغل در لیگ ایران و زیر نظر کادر فنی تیم ملی فوتبال ازبکستان دنبال می‌کند.

این بازیکن تلاش دارد در فاصله کمتر از ۴۰ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، آمادگی بدنی و فنی خود را در سطح مطلوب حفظ کند تا بتواند در فهرست نهایی فابیو کاناوارو، سرمربی تیم ملی ازبکستان، برای حضور در این رقابت‌ها قرار بگیرد.

در همین حال رسانه های ازبکستانی خبر دادند؛ فرآیندهای تخصصی بررسی وضعیت پای رستم آشورماتوف انجام و در ادامه کفی‌های ارتوپدی ویژه برای این بازیکن تهیه شد.

این اقدام در راستای پایش دقیق وضعیت جسمانی و ارتقای آمادگی بازیکنان صورت گرفته و بخشی از برنامه‌های پزشکی و مراقبتی در مسیر آماده‌سازی حرفه‌ای ورزشکاران محسوب می‌شود.

اجرای چنین فرآیندهایی برای تمامی تیم‌های ملی به‌ویژه بازیکنان جوان، از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود عملکرد، پیشگیری از آسیب‌دیدگی و افزایش سطح آمادگی در رقابت‌های بین‌المللی ایفا کند.

