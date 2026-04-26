به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار پاوه عصر یکشنبه در نخستین جلسه شورای اداری سال ۱۴۰۵ با مرور شرایط سال گذشته، بر نقش مهم هوشیاری مردم و مسئولان در عبور از بحران‌ها تأکید کرد.

فرزاد الماسی با اشاره به وقایع سال ۱۴۰۴، از جمله درگیری‌های نظامی و فشارهای خارجی، اظهار داشت این دوره با وجود دشواری‌ها، دستاوردهای مهمی برای کشور به همراه داشت که باید به درستی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه خارجی به دنبال ایجاد ناآرامی‌های داخلی بود، افزود این سناریو با درک صحیح مردم، به‌ویژه در شهرستان پاوه، ناکام ماند و هیچ‌گونه بی‌ثباتی در منطقه شکل نگرفت.

فرماندار پاوه همچنین با انتقاد از عملکرد برخی مدیران در شرایط بحرانی، تصریح کرد مسئولانی که در زمان سختی همراه مردم نبودند، جایگاهی در مسیر خدمت‌رسانی نخواهند داشت و باید پاسخگو باشند.

الماسی در ادامه به برنامه‌های سال جدید اشاره کرد و وحدت و امنیت ملی را از الزامات تحقق اهداف توسعه‌ای دانست و بر ضرورت هم‌افزایی مدیران تأکید کرد.

وی همچنین بر نظارت مستمر بر بازار، کنترل قیمت‌ها، پیگیری جدی پروژه‌ها و تأمین اعتبارات تأکید کرد و خواستار تعامل بیشتر مدیران شهرستان با دستگاه‌های استانی شد.