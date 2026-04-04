نظارت میدانی بر روند تولید و توزیع آرد در کوهدشت و الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای نظارت بر زنجیره تأمین آرد و صیانت از حقوق شهروندان، روز ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۵ با حضور مسئول غله شهرستان کوهدشت، بازرس جهاد کشاورزی، کارشناس فرمانداری، نماینده تعزیرات و نماینده حملونقل آرد، از کارخانه آرد این شهرستان بازدید بهعمل آمد.
در جریان این بازدید، فرآیند تولید آرد، میزان موجودی گندم، کیفیت آرد تولیدی و همچنین نحوه توزیع و حمل آن بهطور دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
تأکید بر جلوگیری از اختلال در تأمین آرد
در این بازرسی، ضمن ارائه تذکرات و توصیههای لازم به مدیر کارخانه و شبکه توزیع، بر ضرورت تأمین بهموقع آرد و جلوگیری از هرگونه وقفه در روند آردرسانی تأکید شد.
مسئولان حاضر در این بازدید خاطرنشان کردند که هرگونه اختلال در تأمین آرد میتواند منجر به ایجاد مشکلاتی برای نانواییها و نارضایتی عمومی شود و از اینرو، استمرار نظارتها با جدیت دنبال خواهد شد.
بازدید از کارخانههای آرد الیگودرز
در همین راستا، رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی شهرستان الیگودرز نیز از کارخانههای تولید آرد این شهرستان بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی روند تولید، وضعیت ذخایر انبار و رعایت استانداردهای مربوط به سبوسگیری انجام شد.
در حاشیه این بازدید، جلسهای با حضور مدیران کارخانههای آرد الیگودرز برگزار شد که در آن، موضوع تحویل بهموقع آرد به شهرستانهای مختلف استان و همچنین پیگیری روند واریز وجوه کارخانجات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استمرار نظارت برای حفظ ثبات بازار
بر اساس این گزارش، مجموعه اقدامات نظارتی انجامشده در شهرستانهای کوهدشت و الیگودرز در راستای تضمین کیفیت آرد، مدیریت صحیح توزیع و جلوگیری از بروز مشکلات در زنجیره تأمین نان صورت گرفته و قرار است این روند نظارتی بهصورت مستمر در سطح استان ادامه یابد.
