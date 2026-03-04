به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد یزدانی ظهر چهارشنبه در کارگروه آرد و نان بابلسر، با اشاره به تشدید نظارت‌های میدانی اظهار داشت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از حقوق شهروندان، بازرسی‌ها با جدیت دنبال می‌شود و هرگونه تخلف در حوزه عرضه نان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی افزود: در بازدیدهای اخیر، دو واحد صنفی که علی‌رغم دریافت تذکرات قبلی اقدام به فروش نان با نرخ غیرمتعارف کرده بودند، شناسایی و طبق ضوابط قانونی پلمب شدند.

یزدانی همچنین از برنامه‌ریزی ویژه برای ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: فهرست نانوایی‌های کشیک شهرستان تدوین شده و این واحدها با افزایش ساعات پخت، پاسخگوی نیاز روزه‌داران خواهند بود تا دسترسی شهروندان به نان تازه و باکیفیت تسهیل شود.

روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران نیز اعلام کرد با توجه به افزایش قابل توجه ورود مسافران به استان در شرایط کنونی، مدیریت ذخایر آرد و افزایش سهمیه واحدهای منتخب در دستور کار قرار گرفته است تا روند تأمین نان بدون وقفه ادامه یابد.

وی گفت: بر اساس این گزارش، نظارت مستمر بر چرخه توزیع آرد و عملکرد نانوایی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت تا از بروز هرگونه کمبود یا تخلف احتمالی جلوگیری شود.