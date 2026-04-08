مهدی آقابراری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اجرای خوب روند های انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان سمنان بیان کرد: خوشبختانه در همه شهرستانه های استان تمهیدات لازم چه از بابت مسائل زیرساختی و تجهیزات و ... چه از لحاظ نرم افزارها و ... اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه در آخرین تحولات از ستاد انتخابات مهلت نهایی تغییر حوزه انتخابیه نامزدها تعیین شده است، افزود: نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاهای استان سمنان تا ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ مهلت دارند تا نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود اقدام کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرها در محدوده شهرستان خود می توانند بین شهرها تغییر حوزه دهند، ابراز کرد: برای مثال اگر فردی از شاهرود نام نویسی کرده می تواند حوزه خود را به بسطام انتقال دهد.

آقابراری افزود: در روستاها نیز در سطح بخش می توان حوزه انتخابیه را تغییر داد برای مثال یک فرد نامزد روستایی در بخش مرکزی شهرستان دامغان می تواند در همان بخش روستای دیگری را معرفی و از آن مکان نامزد انتخابات شود.

وی با بیان اینکه هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، افزود: دو هزار و ۶۱۶ نفر برای انتخابات شوراهای روستاهای استان و ۷۵۱ نفر نیز برای شهرهای استان نام نویسی کرده اند که البته اسامی نامزدهای نهایی انتخابات شوراهای روستاها اعلام خواهد شد.