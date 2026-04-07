به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعه‌ای فرماندار شهرستان بناب عصر سه‌شنبه به همراه حجت‌الاسلام محمد باقری بنابی نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، با حضور در نیروگاه‌حرارتی سهند بناب از نزدیک در جریان وضعیت فنی این مراکز حیاتی قرار گرفتند.

این بازدید میدانی که با هدف تقدیر از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارکنان نیروگاه انجام شد، نمادی از عزم راسخ مسئولان و مردم برای حفظ و تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور در شرایط حساس کنونی است.

فرماندار بناب در این بازدید با بیان اینکه دشمن هرگز نخواهد توانست اراده ملت ایران را در مسیر پیشرفت و خوداتکایی خدشه‌دار کند، بر ضرورت افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های ملی در برابر هرگونه اقدام خصمانه تأکید کرد.

قلعه‌ای با اشاره به نقش کلیدی نیروگاه‌ در پشتیبانی از تولید و اقتصاد ملی، خاطرنشان کرد: امروز میدان واقعی مقاومت، حفظ و توسعه همین مراکز حیاتی است و ما در کنار مهندسان و کارگران این عرصه خواهیم ایستاد.