حمید دهرویه در گفتگو با خبرنگار مهر در پی گزارشهای این رسانه مبنی بر گرانی در استان سمنان، در خصوص میزان توزیع و قیمت کالاهای اساسی بهویژه مرغ و تخممرغ در استان اظهار کرد: بر اساس گزارش روز سهشنبه و روزهای گذشته و مقایسه قیمتها در سطح کشور، قیمت مرغ و تخممرغ در استان سمنان بهمراتب پایینتر از استانهای دیگر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان افزود: در شرایطی که در برخی استانها قیمت مرغ و تخممرغ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از استان سمنان گزارش شده، در استان سمنان هر کیلوگرم مرغ گرم ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان و هر کیلوگرم تخممرغ با قیمت ۱۰۷ هزار تومان برای مصرفکننده در حال عرضه است.
دهرویه با بیان اینکه وضعیت تأمین مرغ و تخممرغ در استان پایدار و بدون مشکل است، افزود: تولید مرغ در استان سمنان روزانه ۲۵۰ تن است که بین ۵۰ تا ۶۰ تن آن در استان مصرف میشود و مابقی به استانهای دیگر ارسال میشود.
وی ادامه داد: همچنین روزانه ۱۱۵ تن تخممرغ در استان تولید میشود که ۲۵ تا ۳۰ تن آن در استان مصرف و مازاد تولید به استانهای همجوار ارسال میشود.
دهرویه با تأکید بر اینکه هیچگونه کمبودی در توزیع مرغ و تخممرغ در سطح استان وجود ندارد، تصریح کرد: توزیع مرغ و تخممرغ در سطح استان بهصورت مستمر و منظم انجام میشود و بازار از نظر عرضه در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به دغدغه شهروندان و رسانهها در مورد مدیریت بازار مرغ و تخممرغ در استان گفت: شرایط تولید و توزیع در استان سمنان با دیگر استانهای کشور متفاوت است و این موضوع موجب شده با همکاری تولیدکنندگان و هماهنگی دستگاههای اجرایی و نظارتی، قیمت این دو کالا در استان پایینتر از دیگر استانها باشد.
دهرویه با تأکید بر تشدید نظارتها بر بازار کالاهای اساسی افزود: با هرگونه تخلف، گرانفروشی و عرضه خارج از نرخ مصوب بهطور قاطع برخورد خواهد شد و در این زمینه هیچگونه اغماضی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: از رسانهها و عموم مردم درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و یا ادارهکل تعزیرات حکومتی استان منعکس کنند.
معاون استاندار سمنان در پایان با بیان اینکه فرمانداران سراسر استان نیز موظف به پیگیری جدی گزارشهای مردمی هستند، اظهار کرد: مدیریت استان با جدیت وضعیت بازار کالاهای اساسی را رصد میکند و اجازه نخواهد داد برخی افراد خارج از مصوبات ستاد تنظیم بازار استان رفتار کنند.
خبرگزاری مهر استان سمنان گزارشی مبنی بر گرانی افسار گسیخته در استان سمنان با عنوان «استان سمنان در چنگال بیتدبیری؛ افزایش ۸۰۰ درصدی قیمت تخممرغ طی ۵ سال» منتشر کرد که بازتاب وسیعی در سطح استان داشت.
