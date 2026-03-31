  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

تورم در استان سمنان آب رفت؛ بهبود ۳ پله‌ای در اسفندماه

سمنان- معاون اقتصادی استاندار سمنان از تداوم بهبود شاخص‌های تورمی در استان خبر داد و گفت: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، رتبه استان سمنان در نرخ تورم سالانه سه پله بهبود یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در استان سمنان بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، رتبه استان سمنان در نرخ تورم سالانه سه پله دیگر بهبود یافت و از جایگاه بیست و نهم در بهمن‌ماه سال گذشته به جایگاه بیست و ششم در اسفندماه ارتقا یافت.

وی افزود: به دنبال کاهش نسبی تورم ماهانه استان سمنان در نیمه دوم سال‌ ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه در استان سمنان در اسفندماه سال‌گذشته ۵۶.۹ درصد اعلام شد که بهبود سه پله‌ای استان سمنان را در این شاخص نشان می‌دهد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان ادامه داد: در شرایطی که میانگین نرخ تورم ماهانه کشور در اسفندماه ۵.۶ درصد اعلام شده است، استان سمنان با نرخ تورم ماهانه ۴.۹ درصد در بین شش استان دارای تورم ماهانه پایین کشور قرار گرفته است.

دهرویه درباره تورم غیرخوراکی‌ها نیز توضیح داد: استان سمنان در تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اسفندماه با ثبت عدد ۲.۴ درصد و اختلاف ۱.۱ درصدی نسبت به میانگین کشور و ۳.۵ درصدی نسبت به استان آخر (هرمزگان) پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، استان سمنان در تورم ماهانه گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» نیز در بین هفت استان مطلوب کشور قرار گرفته است.

کد مطلب 6788376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها