به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در استان سمنان بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، رتبه استان سمنان در نرخ تورم سالانه سه پله دیگر بهبود یافت و از جایگاه بیست و نهم در بهمن‌ماه سال گذشته به جایگاه بیست و ششم در اسفندماه ارتقا یافت.

وی افزود: به دنبال کاهش نسبی تورم ماهانه استان سمنان در نیمه دوم سال‌ ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه در استان سمنان در اسفندماه سال‌گذشته ۵۶.۹ درصد اعلام شد که بهبود سه پله‌ای استان سمنان را در این شاخص نشان می‌دهد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان ادامه داد: در شرایطی که میانگین نرخ تورم ماهانه کشور در اسفندماه ۵.۶ درصد اعلام شده است، استان سمنان با نرخ تورم ماهانه ۴.۹ درصد در بین شش استان دارای تورم ماهانه پایین کشور قرار گرفته است.

دهرویه درباره تورم غیرخوراکی‌ها نیز توضیح داد: استان سمنان در تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اسفندماه با ثبت عدد ۲.۴ درصد و اختلاف ۱.۱ درصدی نسبت به میانگین کشور و ۳.۵ درصدی نسبت به استان آخر (هرمزگان) پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، استان سمنان در تورم ماهانه گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» نیز در بین هفت استان مطلوب کشور قرار گرفته است.