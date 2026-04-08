جامعه قرآنی، مسلمانان و آزادی خواهان جهان را به یاری حق فراخواند

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه قرآنی کشور در ایام اربعین شهادت امام خامنه ای در اطلاعیه با محکومیت حمله صهیونیستی آمریکا به ایران و شهادت رهبر انقلاب اسلامی با استعانت از آیات قرآن جهانیان را به عزم راسخ و مقاومت در یاری رساندن به جبهه حق فراخواند.

در این اطلاعیه آمده است:

ایران اسلامی ۴٠ روز پیش و متعاقب جنگ جنایتکارانه و تحمیلیِ صهیونیستی آمریکایی، در سوگ فقدان و شهادت رهبر عالی قدر خود نشست؛ او که شخصیتی جامع الاطراف و برجسته در قرن اخیر، و سرآمد در فرزانگی، شجاعت و آزادگی بود: «وَ سَلامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَ یَوْمَ یَمُوتُ وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا».

ملت بزرگ و نستوه ایران، قطعاً راه نورانی قائد شهید را تحت زعامت امام نظام اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی)، با استقامت و امید به آینده ای درخشان، ادامه خواهد داد: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ».

ما قرآنیان، در میانه جنگ وجودی بین حق و باطل، به رزمندگان اسلام در ایران و کشورهای محور مقاومت می گوییم که شما مؤمن به وعده صادقِ «وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ»، و دست انتقام خدای عزیزِ مقتدرِ منتقم هستید که فرمود: «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ».

تاریخ انسانیت، هرگز سلحشوری های شما شیرمردان را فراموش نخواهد کرد.

در این شرایط مهم که جای هیچ گونه مسامحه و درنگ نیست، ملت‌های مسلمان و همه آزادی خواهان دنیا را به یاری حق فرا می خوانیم و با ایستادگی در برابر مستکبرینِ متوحّش، صدای جهانی قرآن را به گوش همگان می رسانیم. «وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ‌ یَنْقَلِبُونَ»