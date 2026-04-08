۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

صدور هشدار سطح زرد در استان بوشهر

بوشهر- هواشناسی استان بوشهر از فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار جوی سطح زرد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان بوشهر بارش رگباری پراکنده و بهاری باران، دربرخی نقاط وزش باد شدید موقتی، احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد از مخاطرات این هشدار است.

منطقه اثر این سطح استان بوشهر بویژه ارتفاعات شرقی استان خواهد بود.

لغزندگی جاده ها، احتمال صاعقه در مناطق مرتفع، احتمال خسارت به سازه‌های سبک، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از اثرات این مخاطره است.

اجتناب از توقف در مسیر مسیل‌ها و رودخانه‌ها، اجتناب از چرای دام‌ها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه‌ها و ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی توصیه می شود.

