به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نصیرپور روز چهارشنبه پیروزی‌های بی مثال جنگ رمضان برای ملت ایران را بی نظیر دانسته و افزود: آیندگان راجع به این مقاومت سال‌ها خواهند گفت.

وی افزود: البته غصه یاران سفر کرده خصوصا شهادت امام دلهایمان و مرادمان تا آخرین لحظه عمر اشک‌هایمان را جاری خواهد کرد و تا آخر انتقام را مطالبه خواهیم کرد.

نصیرپور ادامه داد: حال که شورای امنیت ملی که مصوبات آن صرفا با تایید رهبری نظام تایید و اجرایی می‌شود با القای نظرات نظام به سمت تثبیت قدرت‌ ایران عزیز در عرصه‌های جهانی است، دستگاه دیپلماسی و رسانه‌ای کشور باید از تمام ظرفیت خود استفاده نمایند تا با اجرایی شدن متمم 25 قانون اساسی از طرف مجلس‌ نمایندگان و کنگره آمریکا، رئیس جمهور خودشیفته و بی سواد آمریکا را استیضاح نمایند تا بخش کوچکی از غصه‌هایمان التیام یابد.

وی ادامه داد: البته کماکان رمز پیروزی و تداوم آن، وحدت‌ تمام اقشار کشور حول رهبر معظم انقلاب است.