۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

حمایت کمیته امداد از خانواده‌ها برای کاهش تنش‌های روانی در پی جنگ

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره)، از اجرای برنامه‌های گسترده مشاوره‌ای و حمایت‌های روانشناختی برای خانواده‌های تحت حمایت در پی شرایط ناشی از جنگ تحمیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی متقی‌فر با اشاره به اهمیت صیانت از سلامت روان خانواده‌ها در شرایط بحران اظهار داشت: در پی تحولات اخیر و فشارهای روانی ناشی از فضای جنگی، معاونت امور فرهنگی کمیته امداد با استفاده از شبکه مشاوران و متخصصان حوزه روانشناسی شرکت راه زندگی، ارائه خدمات مداخله در بحران و حمایت‌های روانی را در دستور کار فوری قرار داد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد با بیان اینکه تمرکز این اقدامات بر کاهش تنش‌های روانی خانواده‌ها و تقویت تاب‌آوری آنان بوده است، افزود: در این راستا بیش از ۲۷ هزار و ۳۲۰ خدمت تخصصی شامل جلسات مشاوره فردی، خانوادگی و گروهی به صورت حضوری، تلفنی و مجازی به مددجویان ارائه شده است.

متقی‌فر ادامه داد: این خدمات با محوریت مدیریت اضطراب و استرس، حمایت روانی از مادران و کودکان، تقویت روابط خانوادگی در شرایط بحرانی، راهنمایی‌های تربیتی و ارائه راهکارهای عملی برای مواجهه با فشارهای روانی ناشی از فضای جنگی ارائه شده است.

وی با تأکید بر حضور فعال تیم‌های تخصصی در کنار خانواده‌های آسیب‌دیده گفت: مشاوران متخصص شرکت راه زندگی با مراجعه میدانی به مناطق آسیب‌دیده و دیدار با خانواده‌ها، ضمن بررسی وضعیت روحی آنان، خدمات مشاوره‌ای فوری، دلجویی و پیگیری حمایت‌های لازم را در کوتاه‌ترین زمان ارائه کرده‌اند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد همچنین خاطرنشان کرد: در کنار خدمات مشاوره‌ای، آموزش‌های کاربردی در حوزه خودمراقبتی روانی، مدیریت اضطراب در کودکان و شیوه‌های حفظ آرامش در خانواده‌ها نیز در قالب جلسات آموزشی و بسته‌های آموزشی در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته است.

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، متقی‌فر در پایان تأکید کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد آرامش روانی، تقویت امید و افزایش تاب‌آوری خانواده‌های تحت حمایت در شرایط دشوار کنونی است تا این عزیزان بتوانند با اطمینان و آرامش بیشتری از این شرایط عبور کنند.

محمد رضازاده

