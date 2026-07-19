اجرای طرح هر مدرسه یک پایگاه اوقات فراغت در چهارمحال و بختیاری

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ استان چهارمحال و بختیاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی خود، تابستان را به فرصتی طلایی برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان تبدیل کرده است.

این رویکرد نه تنها به پر کردن اوقات خالی نوجوانان کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ای برای رشد همه‌جانبه فردی و اجتماعی آنها فراهم می‌آورد. برنامه‌ریزی هدفمند در این حوزه، دانش‌آموزان را از گذران بی‌هدف تابستان دور کرده و آنها را به سمت فعالیت‌های سازنده سوق می‌دهد.

در سال‌های اخیر، آموزش و پرورش استان با تکیه بر همکاری بین‌دستگاهی، تلاش کرده است تا اوقات فراغت را به بستری برای مهارت‌آموزی، تقویت نشاط اجتماعی و کشف استعدادها تبدیل کند.

این برنامه‌ها با توجه به نیازهای روز جامعه و علایق نسل جدید طراحی شده‌اند تا علاوه بر جنبه‌های تفریحی، جنبه‌های تربیتی و آموزشی را نیز پوشش دهند.

طبیعت بکر و فرهنگ غنی استان بستر مناسبی برای اجرای فعالیت‌های متنوع فراغتی فراهم کرده است. از برنامه‌های ورزشی در فضای باز گرفته تا کارگاه‌های فرهنگی و هنری، همه چیز برای ایجاد تجربه‌ای لذت‌بخش و مفید برای دانش‌آموزان مهیا شده است. این تنوع به خانواده‌ها اطمینان می‌دهد که فرزندانشان در محیطی امن و پویا اوقات خود را سپری می‌کنند.

توجه ویژه به مهارت‌های زندگی مدرن مانند سواد رسانه‌ای، هوش مصنوعی و مدیریت هیجانات، نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگرانه مسئولان آموزشی استان است.

این برنامه‌ها دانش‌آموزان را برای مواجهه با چالش‌های دنیای امروز آماده و همزمان هویت فرهنگی بومی را تقویت می‌کنند.

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، گسترش دسترسی به اینترنت پایدار و افزایش پوشش برنامه‌ها در مناطق روستایی همچنان از چالش‌های پیش‌رو محسوب می‌شود که نیازمند هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی است.

مدارس چهارمحال و بختیاری در تابستان جاری به کانون‌های فعال و پویا تبدیل شده‌اند

ایوب خلیلیان رئیس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رویکرد «هر مدرسه، یک پایگاه اوقات فراغت» گفت: مدارس استان در تابستان جاری به کانون‌های فعال و پویا تبدیل شده‌اند.

وی افزود: این پایگاه‌ها باید به صورت مستمر و هفتگی فعالیت کنند تا حضور مؤثر دانش‌آموزان و مشارکت میدانی آنها افزایش یابد. خلیلیان بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت مدارس به عنوان مراکز اصلی اجرای برنامه‌های تابستانی تأکید کرد.

خلیلیان با تشریح محورهای برنامه‌ها، توضیح داد که طرح غنی‌سازی اوقات فراغت با تمرکز بر مهارت‌آموزی، ارتقای توانمندی‌های فردی و اجتماعی و فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی و ورزشی در حال اجراست.

خلیلیان از همکاری با سازمان فنی و حرفه‌ای، هلال‌احمر، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کتابخانه‌ها به عنوان عامل کلیدی موفقیت این طرح یاد کرد.

خلیلیان گفت: از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی برای جذب هرچه بیشتر دانش‌آموزان استفاده شده است.

وی افزود: هدف اصلی طرح، افزایش نشاط، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی، شکوفایی استعدادها و هدایت اوقات فراغت به سمت فعالیت‌های مفید و سازنده است.

این مسئول آموزشی با اشاره به زیرساخت‌های مورد استفاده، گفت: طرح در ۱۱ دارالقرآن، ۳۵ کانون فرهنگی تربیتی، تمامی مدارس، اماکن ورزشی، مراکز مشاوره و پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی اجرا می‌شود. وی ثبت‌نام از طریق سامانه نورینو را از اول تیرماه آغاز شده و تا پایان تیر ادامه‌دار اعلام کرد.

خلیلیان در پایان بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان تأکید کرد و گفت: فراهم کردن امکانات، فضاها، مربیان متخصص و محتوای مناسب توسط نهادهای مختلف، اجرای موفق‌تر طرح را تضمین خواهد کرد.



غنی‌سازی اوقات فراغت در طول سال می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند

مهرداد صادقی یک کارشناس فرهنگی فعال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال بالای دانش‌آموزان از دوره‌های آموزشی گفت: سرفصل‌هایی مانند مهارت‌های زندگی و ارتباطی، کارآفرینی، سواد رسانه‌ای، امنیت فضای مجازی و تشخیص اخبار جعلی بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. این آموزش‌ها دانش‌آموزان را برای زندگی در دنیای دیجیتال امروز توانمندتر می‌کنند.

این کارشناس ادامه داد: برگزاری دوره‌های هوش مصنوعی، تحلیل داده، تفکر انتقادی، هوش هیجانی، مدیریت استرس و تاب‌آوری نیز با استقبال چشمگیری مواجه شده است. ترکیب این دوره‌ها با فعالیت‌های ورزشی و هنری، تعادل مناسبی میان جنبه‌های جسمی، ذهنی و عاطفی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به نقش دارالقرآن و کانون‌های فرهنگی تربیتی گفت: این مراکز بعد معنوی و فرهنگی برنامه‌ها را تقویت کرده‌اند. برگزاری فعالیت‌های گروهی باعث شده دانش‌آموزان مهارت‌های کار تیمی و انسجام اجتماعی خود را نیز ارتقا دهند.

صادقی بیان داشت: علی‌رغم مشکلاتی مانند محدودیت اینترنت که ثبت‌نام برخی دانش‌آموزان را با تأخیر مواجه کرده، تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و تلاش برای افزایش این تعداد ادامه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با رفع موانع، پوشش طرح به مناطق روستایی و محروم نیز گسترش یابد.

این کارشناس فرهنگی بر لزوم تداوم این برنامه‌ها فراتر از تابستان تأکید کرد و گفت: غنی‌سازی اوقات فراغت در طول سال می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت سرمایه انسانی و پرورش نسلی خلاق و مسئولیت‌پذیر در استان کمک شایانی کند.

غنی‌سازی اوقات فراغت باید به یک سیاست مستمر آموزشی تبدیل شود

فاطمه رضایی، کارشناس ارشد روانشناسی آموزشی و مشاور طرح اوقات فراغت چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأثیر مثبت این برنامه‌ها بر سلامت روان دانش‌آموزان گفت که فعالیت‌های گروهی و کارگاه‌های مدیریت استرس و هوش هیجانی، به کاهش اضطراب تابستانی و افزایش اعتماد به نفس نوجوانان کمک شایانی کرده است.

وی افزود: بسیاری از والدین از تغییر مثبت رفتار و انرژی فرزندانشان پس از شرکت در این برنامه‌ها ابراز رضایت کرده‌اند.

رضایی ادامه داد: ترکیب آموزش مهارت‌های زندگی با فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، تعادل مناسبی میان جسم، ذهن و روح ایجاد کرده است، برگزاری اردوها و برنامه‌های میدانی نیز نقش مهمی در تقویت روحیه اجتماعی و کار تیمی دانش‌آموزان داشته است.

وی با تأکید بر اهمیت سواد رسانه‌ای و امنیت فضای مجازی، گفت: این سرفصل‌ها در دنیای امروز ضروری هستند و دانش‌آموزان استان با شرکت در این دوره‌ها، ابزار لازم برای مواجهه هوشمندانه با چالش‌های دیجیتال را کسب می‌کنند.

رضایی افزود: تشخیص اخبار جعلی و تفکر انتقادی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که دانش‌آموزان در این تابستان فرا گرفته‌اند.

این مشاور آموزشی اظهار داشت: پوشش برنامه‌ها در مناطق مختلف استان رو به افزایش است و تلاش می‌شود تا با رفع مشکلات اینترنتی، همه دانش‌آموزان بتوانند به راحتی ثبت‌نام کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: تعداد شرکت‌کنندگان تا پایان تابستان به طور قابل توجهی افزایش یابد.

رضایی در پایان گفت: غنی‌سازی اوقات فراغت باید به یک سیاست مستمر آموزشی تبدیل شود تا نسل آینده با اعتماد به نفس بیشتر و مهارت‌های بالاتر وارد جامعه شود و استان از نیروی انسانی خلاق و پویا بهره‌مند گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان در چهارمحال و بختیاری نمونه‌ای موفق از برنامه‌ریزی فرهنگی-آموزشی است که تابستان را به دوره‌ای پربار و مفید تبدیل کرده است. تمرکز بر مهارت‌آموزی و نشاط اجتماعی، سرمایه‌گذاری ارزشمندی بر آینده استان به شمار می‌رود.

همکاری بین‌دستگاهی و تبدیل مدارس به پایگاه‌های اوقات فراغت، دسترسی دانش‌آموزان را افزایش داده و کیفیت برنامه‌ها را ارتقا بخشیده است. این رویکرد می‌تواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.

با وجود چالش‌هایی مانند مشکلات اینترنتی، استقبال گسترده دانش‌آموزان نشان‌دهنده نیاز واقعی به چنین طرح‌هایی است. رفع این موانع پوشش و اثربخشی برنامه را بیشتر خواهد کرد.

در نهایت، سرمایه‌گذاری بر اوقات فراغت دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاری بر نسلی توانمند، خلاق و متصل به ارزش‌های فرهنگی است. تداوم و گسترش این برنامه‌ها می‌تواند به توسعه پایدار اجتماعی استان کمک کند.

آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اجرای این طرح گام مهمی در جهت ایجاد تابستانی پر از نشاط، یادگیری و رشد برداشته است.