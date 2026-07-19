هادی رضایی که تیم ملی والیبال نشسته را از حضور در مسابقات قهرمانی جهان، برای هشتمین بار صاحب مدال طلا جهان کرد و مجوز دهمین حضور این تیم در بازی های پارالمپیک را هم گرفت، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد تیمش در هانگژو، موفقیت کسب شده و فاکتور مورد نیاز برای حضور در لس آنجلس توضیح داد.

وی با یادآوری قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته در بازی های پارالمپیک پاریس گفت: ۲ سال از آن بازی ها گذشته اما طی این مدت بنا به دلایلی نتوانستیم در رویدادی شرکت کنیم یا اینکه بازی تدارکاتی داشته باشیم درحالیکه در صورت تغییر در ترکیب تیم، بازی تدارکاتی برای محک زدن نفرات جدید لازم ‌و واجب است.

وی با بیان اینکه علی اکبری لیبرو تیم ملی جزو نفرات جدید در ترکیب اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان بود، ادامه داد: برای نخستین بازی که برابر لهستان برگزار شد، علی اکبری با مشکلاتی مواجه شد و نتوانست بازی کند، بنابراین بازی دوم مرحله گروهی مقابل بوسنی نخستین بازی او در این رقابت ها به حساب می آمد، این‌ بازیکن ۲۶-۲۵ ساله بدون اینکه تدارکاتی داشته باشد، در اولین اعزام و اولین بازی باید برابر این تیم قرار می گرفت و طبیعی بود که با مشکلاتی مواجه شود.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته تصریح کرد: این مشکلات باعث شد اوایل مسابقات کمی کارمان سخت شود اما با آن کنار آمدیم، طی ۷ دیداری که برابر ۶ تیم داشتیم، بازی به بازی بهتر شدیم و توانستیم سطحی که والیبال نشسته ایران باید داشته باشد را نشان دادیم.

رضایی با یادآوری برگزاری بازی فینال برابر بوسنی گفت: بازی فینال بسیار خوب بود، درست است که یک گیم را واگذار کردیم اما در مجموع عملکرد ملی پوشان بسیار عالی و رضایت بخش بود، پیروزی ۳ بر یک همین موضوع را تایید می کند.

وی با یادآوری اینکه تیم ملی والیبال نشسته از حضور در فینال مسابقات قهرمانی جهان صاحب سهمیه پارالمپیک شد در مورد شرایط حضور در این دوره بازی ها و کسب نهمین مدال طلا در آن گفت: ما سال هاست تدارکات خوبی نداریم، همبن شرایط باعث شد در ماه های اخیر استرس و دغدغه زیادی برای مسابقات جهانی داشته باشیم که خوشبختانه با طلای جهانی و به خصوص کسب سهمیه از آن رها شدیم.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته افزود: اگر با همین دست فرمان، تدارکات و برنامه ها در پارالمپیک لس آنجلس شرکت کنیم قطعا شکست می خوریم، باید با برنامه ریزی متفاوت طی ۲ سال آینده پیش برویم. به هر حال دیگر دغدغه سهمیه نداریم ‌و از حالا باید به فکر پارالمپیک و نتیجه گرفتن از این سهمیه باشیم.

رضایی همچنین در مورد قرار گرفتن داود علیپوریان و مهدی بابادی در جمع بهترین بازیکنان مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان گفت: واقعا حق حداقل ۵-۴ بازیکن ایران حضور در ترکیب بهترین ها بود اما معمولا از هر تیم ۳-۲ نفر بیشتر انتخاب نمی کنند تا با انتخاب از ترکیب دیگر تیم ها، به نوعی در راستای تقویت انگیزه همه تیم ها و بازیکنان قدم بردارند.

وی افزود: داو علیپوریان یکی از بهترین های جهان است، او تنها در این رقابت ها بهترین نبود، ۲ دهه است که بهترین پاسور دنیا است، مهدی بابادی هم دریافت کننده و پاسور فوق العاده اب است.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته تاکید کرد: صادق بیگدلی سرعتی زن خوبی است، مرتضی مهرزاد اسپکر عالی است، حسین گلستانی و میثم علیپور هم بهترین سرویس های این دوره را زدند، همه بازیکنان ما لیاقت داشتند که جزو بهترین ها انتخاب شوند اما این دو نفر بهترینِ بهترین هستند که انتخاب شدند.