به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۲۸ تیرماه، از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه «نیویورک-نیوجرسی» برگزار می‌شود؛ جایی که تیم‌های ملی آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی جهان و قهرمان آمریکای جنوبی، و اسپانیا، قهرمان اروپا، برای فتح جام به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

این دیدار، صد و چهارمین مسابقه جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود و تقابل دو سبک متفاوت فوتبال را به نمایش می‌گذارد؛ از یک سو آرژانتین با رهبری لیونل مسی و از سوی دیگر اسپانیایی که با فوتبال مبتنی بر مالکیت توپ و کنترل جریان بازی به فینال رسیده است.

اسپانیا با نمایشی مقتدرانه برابر فرانسه، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد. شاگردان لوئیس دلافوئنته در مرحله نیمه‌نهایی از ابتدا تا پایان مسابقه بر جریان بازی مسلط بودند و با مالکیت بالای توپ و استفاده از موقعیت‌های خود، حملات خطرناک فرانسه را خنثی کردند.

لاروخا مرحله گروهی را با صدرنشینی در گروه H به پایان رساند، هرچند شروع این تیم چندان آسان نبود. اسپانیا در نخستین مسابقه برابر شگفتی‌ساز مسابقات، کیپ‌ورد، به تساوی بدون گل رضایت داد، اما در ادامه با پیروزی پرگل ۴ بر صفر مقابل عربستان و سپس برتری یک بر صفر برابر اروگوئه، به عنوان تیم نخست راهی دور حذفی شد.

اسپانیا در مرحله یک سی و دوم نهایی با نتیجه ۳ بر صفر از سد اتریش گذشت اما در دو مرحله بعدی برای شکست دادن رقبای اروپایی خود به گل‌های دیرهنگام میکل مرینو نیاز داشت. این هافبک ابتدا تک‌گل پیروزی‌بخش اسپانیا مقابل پرتغال را در مرحله یک شانزدهم نهایی به ثمر رساند و سپس گل برتری ۲ بر یک برابر بلژیک را وارد دروازه حریف کرد. دیدار با بلژیک تنها مسابقه‌ای بود که اسپانیا تاکنون در آن گلی دریافت کرده است.

عملکرد اسپانیا در طول مسابقات روندی صعودی داشته و نمایش این تیم برابر فرانسه نشان داد چرا پیش از آغاز جام جهانی یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می‌شد. اسپانیا پس از ۱۶ سال بار دیگر به فینال جام جهانی رسیده است؛ آخرین حضور این تیم در دیدار نهایی به سال ۲۰۱۰ و قهرمانی در آفریقای جنوبی بازمی‌گردد.

در سوی مقابل، آرژانتین مسیر دشوار اما هیجان‌انگیزی را برای رسیدن به دومین فینال متوالی جام جهانی و هفتمین حضور خود در دیدار پایانی طی کرده است. مدافع عنوان قهرمانی، مرحله گروهی را با سه پیروزی متوالی پشت سر گذاشت؛ لیونل مسی ستاره اصلی آلبی‌سلسته در این مرحله بود و تاکنون با به ثمر رساندن هشت گل در جام جهانی ۲۰۲۶، تعداد گل‌های خود در تاریخ این رقابت‌ها را به ۲۱ رسانده است.

آرژانتین در نخستین دیدار با هت‌تریک مسی، الجزایر را ۳ بر صفر شکست داد، سپس با دو گل دیگر این فوق‌ستاره، اتریش را ۲ بر صفر مغلوب کرد و در آخرین بازی مرحله گروهی نیز با نتیجه ۳ بر یک از سد اردن گذشت که یکی از گل‌های این مسابقه نیز توسط مسی به ثمر رسید.

اما در مراحل حذفی، کار شاگردان لیونل اسکالونی دشوارتر شد. آنها در مرحله یک سی و دوم نهایی پس از وقت اضافه موفق شدند کیپ‌ورد را در دیداری پرگل با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهند. در مرحله یک شانزدهم نهایی نیز برابر مصر تا دقیقه ۷۹ با نتیجه ۲ بر صفر عقب بودند اما با یک بازگشت تاریخی، بازی را ۳ بر ۲ به سود خود به پایان رساندند.

در مرحله یک چهارم نهایی، آرژانتین مقابل سوئیس قرار گرفت. این مسابقه در حالی که سوئیس از اواسط بازی ۱۰ نفره شده بود، در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک خاتمه یافت اما در وقت اضافه، خولیان آلوارس با یک گل تماشایی قفل دفاع حریف را شکست و سپس لائوتارو مارتینز گل سوم را به ثمر رساند تا آرژانتین با نتیجه ۳ بر یک راهی نیمه‌نهایی شود.

در نیمه‌نهایی نیز انگلیس با گل آنتونی گوردون از آرژانتین پیش افتاد و تا دقایق پایانی در آستانه صعود قرار داشت اما انزو فرناندز با یک شوت از راه دور بازی را به تساوی کشاند و سپس لائوتارو مارتینز که به عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان شده بود، با ضربه سر گل پیروزی را به ثمر رساند تا آرژانتین با نتیجه ۲ بر یک راهی فینال شود.

آرژانتین اکنون چهار سال پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بار دیگر به فینال رسیده و این بار نیز برای دفاع از عنوان قهرمانی خود باید از سد یک حریف اروپایی عبور کند.

دو تیم تاکنون تنها یک بار در تاریخ جام جهانی برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند. این مسابقه در جام جهانی ۱۹۶۶ و در ورزشگاه ویلاپارک بیرمنگام برگزار شد که آرژانتین با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید. لوئیس آرتیمه هر دو گل آرژانتین را به ثمر رساند و تک‌گل اسپانیا توسط پیری ثبت شد.

علاوه بر آن، دو تیم ۱۳ بار در دیدارهای دوستانه به مصاف هم رفته‌اند که حاصل آن ۶ پیروزی برای اسپانیا، ۵ برد برای آرژانتین و ۲ تساوی بوده است. آخرین تقابل دوستانه آنها در سال ۲۰۱۸ در مادرید برگزار شد که اسپانیا با نتیجه سنگین ۶ بر یک آرژانتین را شکست داد. همچنین قرار بود دو تیم به عنوان قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی در ماه فوریه گذشته در دیدار فینالیسیما در قطر برابر هم قرار بگیرند که این مسابقه لغو شد.

ترکیب احتمالی اسپانیا: اونای سیمون، پدرو پورو، ایمریک لاپورته، پائو کوبارسی، مارک کوکوریا، رودری، فابیان رویس، لامین یامال، دنی اولمو، آلکس بائنا و میکل اویارزابال.

ترکیب احتمالی آرژانتین: امیلیانو مارتینز، ناهوئل مولینا، کریستین رومرو، لیساندرو مارتینز، نیکلاس تاگلیافیکو، لئاندرو پاردس، الکسیس مک‌آلیستر، انزو فرناندز، جولیانو سیمئونه، لیونل مسی و خولیان آلوارس.

ورزشگاه «نیویورک-نیوجرسی» که در سال ۲۰۱۰ افتتاح شد و ورزشگاه خانگی تیم‌های نیویورک جاینتز و نیویورک جتز در لیگ NFL محسوب می‌شود، میزبان دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود. این ورزشگاه پیش از این نیز میزبان فینال جام جهانی باشگاه‌های ۲۰۲۵ بود؛ مسابقه‌ای که با پیروزی ۳ بر صفر چلسی مقابل پاری‌سن‌ژرمن به پایان رسید.

در جریان جام جهانی ۲۰۲۶، هفت مسابقه در این ورزشگاه برگزار شده است؛ پنج دیدار مرحله گروهی، پیروزی ۳ بر صفر فرانسه مقابل سوئد در مرحله یک سی و دوم نهایی و همچنین برتری ۲ بر یک نروژ برابر برزیل در مرحله یک شانزدهم نهایی. اکنون این ورزشگاه برای آخرین بار در این رقابت‌ها و برای میزبانی مهم‌ترین مسابقه جام، یعنی فینال بین اسپانیا و آرژانتین، آماده است.