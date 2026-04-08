قدردانی اورژانس تهران از کارشناسان سختکوش، ایثارگر و دلیر اورژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران از کارشناسان سختکوش، ایثارگر و دلیر اورژانس در جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.

متن پیام به شرح زیر است :

«بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَالَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ

‌محضر مبارک همکاران سختکوش اورژانس استان تهران و خانواده ی محترم آن عزیزان عرض ادب و احترام نموده و با چشمانی اشکبار برخود وظیفه دانستم از مجاهدت های شما عزیزان در صحنه های مملو از غم و درد ناشی از جنگ تحمیلی، کمال تشکر و مراتب سپاس را بجای آورم.

‌اینجانب علیرغم سوگوار بودن و غم و درد ناشی از شهادت جمع کثیری از عزیزانم، تلاش نمودم در طول این ۴۰ شبانه روز با حضور مداوم و شبانه روزی در ماموریت های غمبار ناشی از حملات وحشیانه ی هوایی دشمن خونخوار، در کنار شما عزیزان باشم تا در این مجاهدت ارزشمند و خدمت به مردم شریف و نجیب، اندکی از دین خود به کشور و میهن عزیزم را ادا نمایم.

‌همچنین مراتب سپاس و تشکر ویژه خویش را از تیم مدیریتی اورژانس استان تهران در تمام سطوح اعم از حوزه ی مدیریت، نواحی ۸ گانه، فنی و عملیات، توسعه و پشتیبانی، بازرسی، مرکز حراست، تلاشگران اداره نقلیه و نگهداشت و همه ی عزیزانی که دوشادوش اینجانب در این برهه ی حساس حضور داشتند با صدای رسا ابراز می دارم.

‌در ادامه وظیفه خویش می دانم در کنار قدردانی از زحمات و تلاش های خالصانه ی شما عزیزان، از مجاهدت های "خانواده ی محترم همکاران غیور خویش" در جای جای استان به ویژه "خانواده ی این حقیر" که در این ایام و سایر وقایع رخداده در کنارشان نبوده و علاوه بر فضای مضطرب حاکم، غم دوری را نیز تحمل نمودند کمال امتنان و قدردانی را بجای آورم، بی شک مجاهدت همسران، فرزندان و والدین کم از تلاش شما عزیزان در عرصه ی نبرد و میدان نبوده لیکن بیشتر می باشد.

‌ضمنا به خود می بالیم که علیرغم تمام مشکلات موجود همچون تخریب ستاد مرکزی و برخی از پایگاه های اورژانس، ناوگان و مصدومیت تعداد کثیری از همکاران، بدون هیاهیو و نمایش رسانه ای، بی وقفه خدمت رسانی به مردم شریف ادامه یافته و این مهم، برگ زرینی در تاریخ سلامت کشور خواهد بود.

‌ اینجانب ضمن زنده نگهداشتن یاد همکار شهیدمان علی عبدالهی که در حین خدمت رسانی به مظلومین، به درجه ی رفیع شهادت نائل آمد به همکاران خویش در کلان ناحیه غرب و عزیزان تیم مدیریتی تاکید می نمایم ضمن نامگذاری یک پایگاه اورژانس به نام این شهید بزرگوار، به فوریت نسبت به یاری رساندن به همکارانی که در این جنگ تحمیلی دچار خسارت های جانی و مادی گردیدند اقدام نموده و از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند.

‌در ‌پایان ضمن ادای احترام به همه ی شهدای این جنگ تحمیلی به ویژه قائد شهید رهبر فرزانه ی انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای(ره)، فیلسوف شهید دکتر علی لاریجانی، فرماندهان سلحشور نیروهای مسلح و شهدای مدافع سلامت، از خداوند متعال توفیق همه ی دلسوزان حقیقی کشور را برای سازندگی در مسیر پیشرفت و عزت کشور خواستارم.»