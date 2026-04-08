به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیکهای جهان امروز چهارشنبه ضمن تمجید از توافق آتشبس دو هفتهای میان ایران و آمریکا، ادامه مذاکرات برای پایان کامل جنگ را خواستار شد.
وی ساعاتی بعد از «غیرقابل قبول خواندن» تهدیدهای دونالد ترامپ علیه مردم ایران از آتشبس دو هفته ای برای پایان دادن جنگ تمجید کرد.
وی که از منتقدان صریح تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در هفته های اخیر بوده ضمن استقبال از آتش بس خواستار «مذاکرات مداوم برای توقف کامل این درگیری منطقه ای» شد.
لئو، اولین پاپ آمریکایی در سخنرانی هفتگی خود گفت: با توجه به ساعات گذشته که تنش زیادی برای خاورمیانه و کل جهان وجود داشته، با رضایت از اعلام آتشبس فوری دو هفتهای استقبال میکنم.
وی افزود: تنها از طریق بازگشت به مذاکره میتوان به جنگ پایان داد.
رویترز نوشت: لئو که به انتخاب دقیق کلماتش معروف است، انتقادات خود از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را افزایش داده است.
نظر شما