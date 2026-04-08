به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم عزاداری به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد بزرگ جهان اسلام، شهید آیت‌الله امام خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه)، چهارشنبه شب ۱۹ فروردین ماه در حرم مطهر پنج امامزادگان علیهم السلام برگزار خواهد شد.

قرار است این مراسم با تجمع در این بقعه متبرکه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء شروع شود و دسته عزاداری به سمت میدان آل یاسین حرکت کند.

آستان مقدس پنج امامزادگان علیهم السلام در مجاورت مسجد مقدس جمکران، یکی از بقاع شاخص و محل مراجعه زائرانی از اقصی نقاط ایران در ایام مختلف سال است.