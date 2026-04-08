۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

محمدی: ۱۲ هزار هکتار از اراضی شالیکاری گیلان آماده کشت شد

رشت- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی شخم شالیزارهای استان گفت: ۱۲ هزار هکتار از اراضی شالیکاری گیلان آماده کشت شده است.

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کشاورزان گیلانی برای فصل زراعی جدید اظهار داشت: عملیات شخم در ۱۲۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان تا تاریخ ۱۸ فرئردین ۱۴۰۵ معادل ۵۰ درصد برنامه پیش‌بینی شده، به اتمام رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در ادامه به عملیات خزانه‌گیری نیز اشاره کرد و افزود: خزانه برای سطح ۳۹ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان معادل ۱۶ درصد از برنامه، انجام شده است.

محمدی با تأکید بر تداوم عملیات آماده‌سازی شالیزارها تصریح کرد: کشاورزان گیلانی با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی، روند آماده‌سازی زمین‌ها و خزانه‌گیری را طبق برنامه زمان‌بندی شده ادامه می‌دهند.

کد مطلب 6795346

