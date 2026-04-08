به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی در تعطیلات رقابت های فصل جاری لیگ برتر به دلیل جنگ دشمن آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران راهی آمریکا شد تا باشگاه پرسپولیس تصمیم به تعلیق فعالیت او بگیرد که این تعلیق به نوعی اخراج او تلقی شده است.

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصمیم دارد محسن خلیلی را به‌عنوان سرپرست تیم جانشین پیروانی کند که خلیلی در وهله نخست آن را نپذیرفت اما حدادی اصرار داشت معاون ورزشی این مسئولیت را برعهده بگیرد تا در ادامه رقابت های لیگ برتر رختکن تیم را مدیریت کند.

از سوی دیگر وحید امیری بازیکن پیشین این تیم که در فصل جاری به فولاد رفت اما با توجه به مصدومیت از ناحیه زانو از لیست این تیم کنار گذاشته شد دیگر گزینه ای است که رختکن تیم و هیئت مدیره باشگاه روی آن اجماع نظر دارند.

به هر حال قرار است در نخستین روز از دور جدید تمرینات، خلیلی همراه با حدادی در تمرین شرکت کند و در نهایت او یا امیری به عنوان سرپرست سرخ ها معرفی شوند.