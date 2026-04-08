به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، چهلمین جلسه شورای پژوهشی این معاونت به عنوان نخستین جلسه سال 1405 با حضور اعضا برگزار شد.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای جلسه به اهمیت تحقیق و پژوهش تأکید کرد و گفت: در دنیای امروز، پژوهش جزء لاینفک زندگی علمی و اجتماعی ماست و از حل مسائل روزمره تا پیشبرد فناوری‌های نوین نقش دارد. پژوهش با تکیه بر شواهد، فهم را دقیق‌تر می‌کند و راه‌حل‌ها را واقع‌بینانه‌تر می‌سازد و مسیر تصمیم‌گیری را روشن‌تر نگه می‌دارد.

به گفته وی، وقتی پژوهش با روش‌های علمی معتبر پیش می‌رود، می‌تواند هم دانش جدید تولید کند و هم دانش موجود را به شکل کاربردی‌تر به کار بگیرد.

دکتر هاشمی برنامه‌های علمی حوزه علوم انسانی را یادآور شد و گفت: باید تلاش کنیم در سال جاری و سال های بعدی سهم علوم انسانی و هنر در حل مسائل کشور و نیاز های واقعی جامعه رشد فزاینده و چشمگیری داشته باشد و این مهم بدون جهت دهی دقیق پژوهش ها و رساله های دانشجویی، احصای مستمر نیازهای بخش صنعت، جامعه، نهادهای دولتی و بخش خصوصی و به‌روزرسانی نیازهای پژوهشی در برنامه علمی تحقق پیدا نخواهد کرد.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به ظرفیت رساله ها و پایان نامه ها در حل مسائل و رفع نیازهای صنعت و جامعه اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین منابع تولید علم در دانشگاه‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی است که می‌تواند به‌عنوان ظرفیتی مهم در تحقیقات علمی در نظر گرفته شود؛ هرچند هنوز ارتباط مؤثر و عملی میان این پژوهش‌ها و صنعت یا نهادهای اجرایی برای بهره‌برداری از نتایج تحقیقات علمی شکل نگرفته است.

در این شورا که به ریاست دکتر سیدمحمود هاشمی معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، تعداد 10 طرح و درخواست پژوهشی از واحدهای مختلف مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد که نتایج پس از توشیح آرا به واحدهای دانشگاهی ابلاغ می‌شود.